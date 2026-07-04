Surpreendentemente, nenhuma seleção conseguiu defender com sucesso o título da Copa do Mundo desde o Brasil, em 1962. No entanto, a atual campeã, a Argentina, continua no caminho certo para repetir esse feito na Copa do Mundo da FIFA de 2026, e não é surpresa que a lenda Lionel Messi tenha sido o grande artífice disso.
Embora tenha sido um caminho tranquilo para a Albiceleste de Lionel Scaloni durante a fase de grupos, a equipe precisou se esforçar ao máximo contra a corajosa seleção de Cabo Verde, que levou o jogo para a prorrogação em Miami, durante a fase inicial (fase de 32) das eliminatórias.
A Argentina agora volta sua atenção para o Egito, com o confronto das oitavas de final marcado para terça-feira (7 de julho), em Atlanta.
Deixe o GOAL mostrar a você todos os caminhos possíveis e os adversários que aguardam Messi e companhia daqui até a final da Copa do Mundo, em 19 de julho, e como você pode reservar ingressos para vê-los em ação em sua busca pela glória mundial.
Jogos e resultados da Argentina na Copa do Mundo de 2026
Data
Partida (horário local do início)
Local
Resultado final / Ingressos
Terça-feira, 16 de junho
Argentina x Argélia (20h CDT)
Arrowhead Stadium, Kansas City
A Argentina venceu por 3 a 0
Segunda-feira, 22 de junho
Argentina x Áustria (12h CDT)
Estádio AT&T, Arlington
A Argentina venceu por 2 a 0
Sábado, 27 de junho
Jordânia x Argentina (21h CDT)
Estádio AT&T, Arlington
A Argentina venceu por 3 a 1
Sexta-feira, 3 de julho
Argentina x Cabo Verde (18h, horário da costa leste dos EUA)
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
A Argentina venceu por 3 a 2 (na prorrogação)
Terça-feira, 7 de julho
Argentina x Egito (12h, horário da costa leste dos EUA)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
A trajetória da Argentina até a final da Copa do Mundo de 2026
Como a Argentina terminou em primeiro lugar no Grupo J, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.
Como a Argentina venceu Cabo Verde nas oitavas de final, agora enfrentará o Egito em Atlanta nas quartas de final. A Albiceleste está atualmente em uma sequência de 10 jogos sem derrota em partidas da Copa do Mundo, desde a surpreendente derrota para a Arábia Saudita na estreia da fase de grupos em 2022.
Após as oitavas de final, o adversário nas quartas de final será a Suíça ou a Colômbia; nas semifinais, Brasil/Noruega/México/Inglaterra; e, talvez, França/Espanha/Portugal na final.
Data (hora local do início da partida)
Fase
Local
Possível confronto
Ingressos
7 de julho (12h ET)
Oitavas de final
Estádio Mercedes-Benz, Atlanta
Argentina x Egito
11 de julho (20h CDT)
Quartas de final
Estádio Arrowhead, Kansas City
Jogo 100: contra a Suíça ou a Colômbia
15 de julho (15h CDT)
Semifinais
Estádio Mercedes-Benz, Atlanta
Jogo 102: contra Brasil/Noruega/México/Inglaterra
19 de julho (15h, horário da costa leste dos EUA)
Final
Estádio MetLife (East Rutherford)
Partida 104: contra o vencedor da partida 101
Grupo J – Classificação final
Posição
Time
Jogos disputados
V
E
D
Gols a favor
Gos
Diferença de gols
Pontos
Classificação
1º
Argentina
3
3
0
0
8
1
+7
9
Qualificado
2º
Áustria
3
1
1
1
6
6
0
4
Classificado
3º
Argélia
3
1
1
1
5
7
-2
4
Classificado
4º
Jordânia
3
0
0
3
3
8
-5
0
Eliminado
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo na Argentina
Aqui está a situação atual da venda de ingressos:
- Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Ingressos para a Copa do Mundo na Argentina: quanto custam?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.
Os ingressos para a fase de grupos custaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem subir ainda mais do que isso.
Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:
Datas
Fase / Categoria
Faixa de preço oficial
Faixa estimada no mercado secundário
4 a 7 de julho
Oitavas de final
US$ 240 – US$ 640
US$ 650 – US$ 4.200 (US$ 1.518)
9 de julho – 11 de julho
Quartas de final
US$ 450 – US$ 1.775
$850 – $5.500 ($2.348)
14 de julho – 15 de julho
Semifinais
$930 – $3.295
$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 de julho
Disputa pelo terceiro lugar
US$ 250 – US$ 800
$500 – $3.500 ($1.480)
19 de julho
Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)
$1.490 – $7.875
US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)
Quem integra a seleção argentina para a Copa do Mundo de 2026?
Aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representarão a Argentina na Copa do Mundo da FIFA de 2026:
Posição
Jogador
Clube atual
Goleiros
Emiliano Martínez
Aston Villa
Gerónimo Rulli
Olympique de Marselha
Juan Musso
Atlético de Madrid
Zagueiros
Cristian Romero
Tottenham Hotspur
Lisandro Martínez
Manchester United
Nicolás Otamendi
SL Benfica
Nahuel Molina
Atlético de Madrid
Nicolás Tagliafico
Olympique de Lyon
Gonzalo Montiel
River Plate
Facundo Medina
Olympique de Marselha
Marcos Senesi
Tottenham Hotspur
Meio-campistas
Alexis Mac Allister
Liverpool
Enzo Fernández
Chelsea
Rodrigo De Paul
Inter de Miami
Leandro Paredes
Boca Juniors
Giovani Lo Celso
Real Betis
Exequiel Palacios
Bayer Leverkusen
Valentín Barco
RC Strasbourg
Atacantes
Lionel Messi (capitão)
Inter Miami
Julián Álvarez
Atlético de Madrid
Lautaro Martínez
Inter de Milão
Thiago Almada
Atlético de Madrid
Nicolás González
Atlético de Madrid
Nico Paz
Como 1907
Giuliano Simeone
Atlético de Madrid
José Manuel López
SE Palmeiras
Loja: Uniformes da Argentina para a Copa do Mundo da FIFA 2026
A Argentina, atual campeã mundial, vem jogando com um novo uniforme titular da adidas na Copa do Mundo da FIFA 2026, que celebra seus maiores momentos enquanto olha firmemente para o futuro. As clássicas listras brancas e azul-celeste retornam com um toque moderno — um efeito gradiente em três tons inspirado nas três conquistas da Copa do Mundo pelo país, em 1978, 1986 e 2022. Um sutil detalhe “1896” na parte de trás do pescoço marca o ano de fundação da Associação Argentina de Futebol, enquanto detalhes em azul-marinho nos ombros e nos punhos conferem ao design um acabamento ousado e refinado.
Como assistir aos jogos da Argentina com uma VPN
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada.
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