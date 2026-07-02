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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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A trajetória da Argentina até a final da Copa do Mundo: partida das oitavas de final contra Cabo Verde, cenários possíveis na chave, calendário de jogos e mais informações

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L. Messi

Onde os atuais campeões da Copa do Mundo vão jogar e contra quem poderão enfrentar caso cheguem à final?

Surpreendentemente, nenhuma seleção conseguiu defender com sucesso o título da Copa do Mundo desde o Brasil, em 1962. No entanto, a atual campeã, a Argentina, continua no caminho certo para repetir esse feito na Copa do Mundo da FIFA de 2026, e não é surpresa que a lenda Lionel Messi tenha sido o grande artífice disso.

Até agora, tem sido um caminho tranquilo para a Albiceleste de Lionel Scaloni, que foi uma das três únicas seleções a vencer todas as partidas antes da fase eliminatória. Messi marcou gols em todas as vitórias da Argentina na fase de grupos, tornando-se, com isso, o maior artilheiro da história da Copa do Mundo.

A Argentina agora volta sua atenção para Cabo Verde, com o confronto das oitavas de final marcado para sexta-feira (3 de julho), em Miami.

Jogos e resultados da Argentina na Copa do Mundo de 2026

Data

Partida (horário local do início)

Local

Resultado final / Ingressos

Terça-feira, 16 de junho

Argentina x Argélia (20h CDT)

Arrowhead Stadium, Kansas City

A Argentina venceu por 3 a 0

Segunda-feira, 22 de junho

Argentina x Áustria (12h CDT)

Estádio AT&T, Arlington

A Argentina venceu por 2 a 0

Sábado, 27 de junho

Jordânia x Argentina (21h CDT)

Estádio AT&T, Arlington

A Argentina venceu por 3 a 1

Sexta-feira, 3 de julho

Argentina x Cabo Verde (18h, horário da costa leste dos EUA)

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Ingressos

A trajetória da Argentina até a final da Copa do Mundo de 2026

Como a Argentina terminou em primeiro lugar no Grupo J, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.

Se a Argentina derrotar Cabo Verde nas oitavas de final, enfrentará aAustrália ou o Egito em Atlanta nas quartas de final. A Albiceleste está atualmente em uma sequência de nove jogos sem derrota em partidas da Copa do Mundo, desde a surpreendente derrota para a Arábia Saudita na estreia da fase de grupos em 2022.

Após as oitavas de final, os adversários nas quartas de final poderiam ser a Suíça ou a Colômbia; nas semifinais, Brasil, México ou Inglaterra; e na final, França, Espanha ou Portugal.

Data (hora local do início da partida)

Fase

Local

Possível confronto

Ingressos

3 de julho (18h, horário da costa leste dos EUA)

Oitavas de final

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Argentina x Cabo Verde

Ingressos

7 de julho (12h, horário da costa leste dos EUA)

Oitavas de final

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Jogo 95: contra a Austrália ou o Egito

Ingressos

11 de julho (20h CDT)

Quartas de final

Estádio Arrowhead, Kansas City

Partida 100: contra o vencedor da partida 96

Ingressos

15 de julho (15h CDT)

Semifinais

Estádio Mercedes-Benz, Atlanta

Partida 102: contra o vencedor da partida 99

Ingressos

19 de julho (15h, horário da costa leste)

Final

Estádio MetLife (East Rutherford)

Partida 104: contra o vencedor da partida 101

Ingressos

Grupo J – Classificação final

Posição

Time

Jogos disputados

V

E

D

Gols a favor

Gos

Diferença de gols

Pontos

Classificação

Argentina

3

3

0

0

8

1

+7

9

Qualificado

Áustria

3

1

1

1

6

6

0

4

Classificado

Argélia

3

1

1

1

5

7

-2

4

Classificado

Jordânia

3

0

0

3

3

8

-5

0

Eliminado

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo na Argentina

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

  • Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
  • Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Ingressos para a Copa do Mundo na Argentina: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos custaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os mercados secundários e a revenda atingiram valores ainda mais altos do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas

Fase / Categoria

Faixa de preço oficial

Faixa estimada no mercado secundário

28 de junho a 3 de julho

Oitavas de final (locais com alta demanda)

US$ 225 – US$ 540

US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250)

28 de junho a 3 de julho

Rodada dos 32 (locais padrão)

US$ 225 – US$ 540

$400 – $2.800 ($1.134)

4 de julho – 7 de julho

Oitavas de final

US$ 240 – US$ 640

$650 – $4.200 ($1.518)

9 de julho – 11 de julho

Quartas de final

US$ 450 – US$ 1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 de julho – 15 de julho

Semifinais

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 de julho

Disputa pelo terceiro lugar

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 de julho

Final da Copa do Mundo da FIFA (Estádio MetLife)

$1.490 – $7.875

US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Quem integra a seleção argentina para a Copa do Mundo de 2026?

Aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representarão a Argentina na Copa do Mundo da FIFA de 2026:

Posição

Jogador

Clube atual

Goleiros

Emiliano Martínez

Aston Villa


Gerónimo Rulli

Olympique de Marselha


Juan Musso

Atlético de Madrid

Zagueiros

Cristian Romero

Tottenham Hotspur


Lisandro Martínez

Manchester United


Nicolás Otamendi

SL Benfica


Nahuel Molina

Atlético de Madrid


Nicolás Tagliafico

Olympique de Lyon


Gonzalo Montiel

River Plate


Facundo Medina

Olympique de Marselha


Marcos Senesi

Tottenham Hotspur

Meio-campistas

Alexis Mac Allister

Liverpool


Enzo Fernández

Chelsea


Rodrigo De Paul

Inter de Miami


Leandro Paredes

Boca Juniors


Giovani Lo Celso

Real Betis


Exequiel Palacios

Bayer Leverkusen


Valentín Barco

RC Strasbourg

Atacantes

Lionel Messi (capitão)

Inter de Miami


Julián Álvarez

Atlético de Madrid


Lautaro Martínez

Inter de Milão


Thiago Almada

Atlético de Madrid


Nicolás González

Atlético de Madrid


Nico Paz

Como 1907


Giuliano Simeone

Atlético de Madrid


José Manuel López

SE Palmeiras

Loja: Uniformes da Argentina para a Copa do Mundo da FIFA 2026

A Argentina, atual campeã mundial, vem jogando com um novo uniforme titular da adidas na Copa do Mundo da FIFA 2026, que celebra seus maiores momentos enquanto olha firmemente para o futuro. As clássicas listras brancas e azul-celeste retornam com um toque moderno — um efeito gradiente de três tons inspirado nas três conquistas da Copa do Mundo pelo país, em 1978, 1986 e 2022. Um sutil detalhe “1896” na parte de trás do pescoço marca o ano de fundação da Associação Argentina de Futebol, enquanto detalhes em azul-marinho nos ombros e nos punhos conferem ao design um acabamento ousado e refinado.

Como assistir aos jogos da Argentina com uma VPN

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