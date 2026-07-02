A trajetória da Argentina até a final da Copa do Mundo: partida das oitavas de final contra Cabo Verde, cenários possíveis na chave, calendário de jogos e mais informações

Surpreendentemente, nenhuma seleção conseguiu defender com sucesso o título da Copa do Mundo desde o Brasil, em 1962. No entanto, a atual campeã, a Argentina, continua no caminho certo para repetir esse feito na Copa do Mundo da FIFA de 2026, e não é surpresa que a lenda Lionel Messi tenha sido o grande artífice disso.

Até agora, tem sido um caminho tranquilo para a Albiceleste de Lionel Scaloni, que foi uma das três únicas seleções a vencer todas as partidas antes da fase eliminatória. Messi marcou gols em todas as vitórias da Argentina na fase de grupos, tornando-se, com isso, o maior artilheiro da história da Copa do Mundo.

A Argentina agora volta sua atenção para Cabo Verde, com o confronto das oitavas de final marcado para sexta-feira (3 de julho), em Miami.

Jogos e resultados da Argentina na Copa do Mundo de 2026

Data Partida (horário local do início) Local Resultado final / Ingressos Terça-feira, 16 de junho Argentina x Argélia (20h CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City A Argentina venceu por 3 a 0 Segunda-feira, 22 de junho Argentina x Áustria (12h CDT) Estádio AT&T, Arlington A Argentina venceu por 2 a 0 Sábado, 27 de junho Jordânia x Argentina (21h CDT) Estádio AT&T, Arlington A Argentina venceu por 3 a 1 Sexta-feira, 3 de julho Argentina x Cabo Verde (18h, horário da costa leste dos EUA) Hard Rock Stadium, Miami Gardens Ingressos

A trajetória da Argentina até a final da Copa do Mundo de 2026

Como a Argentina terminou em primeiro lugar no Grupo J, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.

Se a Argentina derrotar Cabo Verde nas oitavas de final, enfrentará aAustrália ou o Egito em Atlanta nas quartas de final. A Albiceleste está atualmente em uma sequência de nove jogos sem derrota em partidas da Copa do Mundo, desde a surpreendente derrota para a Arábia Saudita na estreia da fase de grupos em 2022.

Após as oitavas de final, os adversários nas quartas de final poderiam ser a Suíça ou a Colômbia; nas semifinais, Brasil, México ou Inglaterra; e na final, França, Espanha ou Portugal.

Data (hora local do início da partida) Fase Local Possível confronto Ingressos 3 de julho (18h, horário da costa leste dos EUA) Oitavas de final Hard Rock Stadium, Miami Gardens Argentina x Cabo Verde Ingressos 7 de julho (12h, horário da costa leste dos EUA) Oitavas de final Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Jogo 95: contra a Austrália ou o Egito Ingressos 11 de julho (20h CDT) Quartas de final Estádio Arrowhead, Kansas City Partida 100: contra o vencedor da partida 96 Ingressos 15 de julho (15h CDT) Semifinais Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Partida 102: contra o vencedor da partida 99 Ingressos 19 de julho (15h, horário da costa leste) Final Estádio MetLife (East Rutherford) Partida 104: contra o vencedor da partida 101 Ingressos

Grupo J – Classificação final

Posição Time Jogos disputados V E D Gols a favor Gos Diferença de gols Pontos Classificação 1º Argentina 3 3 0 0 8 1 +7 9 Qualificado 2º Áustria 3 1 1 1 6 6 0 4 Classificado 3º Argélia 3 1 1 1 5 7 -2 4 Classificado 4º Jordânia 3 0 0 3 3 8 -5 0 Eliminado

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo na Argentina

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Ingressos para a Copa do Mundo na Argentina: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos custaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os mercados secundários e a revenda atingiram valores ainda mais altos do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Fase / Categoria Faixa de preço oficial Faixa estimada no mercado secundário 28 de junho a 3 de julho Oitavas de final (locais com alta demanda) US$ 225 – US$ 540 US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250) 28 de junho a 3 de julho Rodada dos 32 (locais padrão) US$ 225 – US$ 540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 de julho – 7 de julho Oitavas de final US$ 240 – US$ 640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 de julho – 11 de julho Quartas de final US$ 450 – US$ 1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 de julho – 15 de julho Semifinais $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (Estádio MetLife) $1.490 – $7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Quem integra a seleção argentina para a Copa do Mundo de 2026?

Aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representarão a Argentina na Copa do Mundo da FIFA de 2026:

Posição Jogador Clube atual Goleiros Emiliano Martínez Aston Villa

Gerónimo Rulli Olympique de Marselha

Juan Musso Atlético de Madrid Zagueiros Cristian Romero Tottenham Hotspur

Lisandro Martínez Manchester United

Nicolás Otamendi SL Benfica

Nahuel Molina Atlético de Madrid

Nicolás Tagliafico Olympique de Lyon

Gonzalo Montiel River Plate

Facundo Medina Olympique de Marselha

Marcos Senesi Tottenham Hotspur Meio-campistas Alexis Mac Allister Liverpool

Enzo Fernández Chelsea

Rodrigo De Paul Inter de Miami

Leandro Paredes Boca Juniors

Giovani Lo Celso Real Betis

Exequiel Palacios Bayer Leverkusen

Valentín Barco RC Strasbourg Atacantes Lionel Messi (capitão) Inter de Miami

Julián Álvarez Atlético de Madrid

Lautaro Martínez Inter de Milão

Thiago Almada Atlético de Madrid

Nicolás González Atlético de Madrid

Nico Paz Como 1907

Giuliano Simeone Atlético de Madrid

José Manuel López SE Palmeiras

Loja: Uniformes da Argentina para a Copa do Mundo da FIFA 2026

A Argentina, atual campeã mundial, vem jogando com um novo uniforme titular da adidas na Copa do Mundo da FIFA 2026, que celebra seus maiores momentos enquanto olha firmemente para o futuro. As clássicas listras brancas e azul-celeste retornam com um toque moderno — um efeito gradiente de três tons inspirado nas três conquistas da Copa do Mundo pelo país, em 1978, 1986 e 2022. Um sutil detalhe “1896” na parte de trás do pescoço marca o ano de fundação da Associação Argentina de Futebol, enquanto detalhes em azul-marinho nos ombros e nos punhos conferem ao design um acabamento ousado e refinado.

Como assistir aos jogos da Argentina com uma VPN

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Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde a partida está sendo transmitida, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao vivo ao seu time favorito. Você também pode conferir nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.



