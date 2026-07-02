A trajetória da Argentina até a final da Copa do Mundo: partida das oitavas de final contra Cabo Verde, cenários possíveis na chave, calendário de jogos e mais informações

Surpreendentemente, nenhuma seleção conseguiu defender com sucesso o título da Copa do Mundo desde o Brasil, em 1962. No entanto, a atual campeã, a Argentina, continua no caminho certo para repetir esse feito na Copa do Mundo da FIFA de 2026, e não é surpresa que a lenda Lionel Messi tenha sido o grande artífice disso.
Até agora, tem sido um caminho tranquilo para a Albiceleste de Lionel Scaloni, que foi uma das três únicas seleções a vencer todas as partidas antes da fase eliminatória. Messi marcou gols em todas as vitórias da Argentina na fase de grupos, tornando-se, com isso, o maior artilheiro da história da Copa do Mundo.
A Argentina agora volta sua atenção para Cabo Verde, com o confronto das oitavas de final marcado para sexta-feira (3 de julho), em Miami.
Jogos e resultados da Argentina na Copa do Mundo de 2026
Data
Partida (horário local do início)
Local
Resultado final / Ingressos
Terça-feira, 16 de junho
Argentina x Argélia (20h CDT)
Arrowhead Stadium, Kansas City
A Argentina venceu por 3 a 0
Segunda-feira, 22 de junho
Argentina x Áustria (12h CDT)
Estádio AT&T, Arlington
A Argentina venceu por 2 a 0
Sábado, 27 de junho
Jordânia x Argentina (21h CDT)
Estádio AT&T, Arlington
A Argentina venceu por 3 a 1
Sexta-feira, 3 de julho
Argentina x Cabo Verde (18h, horário da costa leste dos EUA)
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
A trajetória da Argentina até a final da Copa do Mundo de 2026
Como a Argentina terminou em primeiro lugar no Grupo J, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.
Se a Argentina derrotar Cabo Verde nas oitavas de final, enfrentará aAustrália ou o Egito em Atlanta nas quartas de final. A Albiceleste está atualmente em uma sequência de nove jogos sem derrota em partidas da Copa do Mundo, desde a surpreendente derrota para a Arábia Saudita na estreia da fase de grupos em 2022.
Após as oitavas de final, os adversários nas quartas de final poderiam ser a Suíça ou a Colômbia; nas semifinais, Brasil, México ou Inglaterra; e na final, França, Espanha ou Portugal.
Data (hora local do início da partida)
Fase
Local
Possível confronto
Ingressos
3 de julho (18h, horário da costa leste dos EUA)
Oitavas de final
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
Argentina x Cabo Verde
7 de julho (12h, horário da costa leste dos EUA)
Oitavas de final
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Jogo 95: contra a Austrália ou o Egito
11 de julho (20h CDT)
Quartas de final
Estádio Arrowhead, Kansas City
Partida 100: contra o vencedor da partida 96
15 de julho (15h CDT)
Semifinais
Estádio Mercedes-Benz, Atlanta
Partida 102: contra o vencedor da partida 99
19 de julho (15h, horário da costa leste)
Final
Estádio MetLife (East Rutherford)
Partida 104: contra o vencedor da partida 101
Grupo J – Classificação final
Posição
Time
Jogos disputados
V
E
D
Gols a favor
Gos
Diferença de gols
Pontos
Classificação
1º
Argentina
3
3
0
0
8
1
+7
9
Qualificado
2º
Áustria
3
1
1
1
6
6
0
4
Classificado
3º
Argélia
3
1
1
1
5
7
-2
4
Classificado
4º
Jordânia
3
0
0
3
3
8
-5
0
Eliminado
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo na Argentina
Aqui está a situação atual da venda de ingressos:
- Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Ingressos para a Copa do Mundo na Argentina: quanto custam?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.
Os ingressos para a fase de grupos custaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os mercados secundários e a revenda atingiram valores ainda mais altos do que isso.
Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:
Datas
Fase / Categoria
Faixa de preço oficial
Faixa estimada no mercado secundário
28 de junho a 3 de julho
Oitavas de final (locais com alta demanda)
US$ 225 – US$ 540
US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250)
28 de junho a 3 de julho
Rodada dos 32 (locais padrão)
US$ 225 – US$ 540
$400 – $2.800 ($1.134)
4 de julho – 7 de julho
Oitavas de final
US$ 240 – US$ 640
$650 – $4.200 ($1.518)
9 de julho – 11 de julho
Quartas de final
US$ 450 – US$ 1.775
$850 – $5.500 ($2.348)
14 de julho – 15 de julho
Semifinais
$930 – $3.295
$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 de julho
Disputa pelo terceiro lugar
$250 – $800
$500 – $3.500 ($1.480)
19 de julho
Final da Copa do Mundo da FIFA (Estádio MetLife)
$1.490 – $7.875
US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)
Quem integra a seleção argentina para a Copa do Mundo de 2026?
Aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representarão a Argentina na Copa do Mundo da FIFA de 2026:
Posição
Jogador
Clube atual
Goleiros
Emiliano Martínez
Aston Villa
Gerónimo Rulli
Olympique de Marselha
Juan Musso
Atlético de Madrid
Zagueiros
Cristian Romero
Tottenham Hotspur
Lisandro Martínez
Manchester United
Nicolás Otamendi
SL Benfica
Nahuel Molina
Atlético de Madrid
Nicolás Tagliafico
Olympique de Lyon
Gonzalo Montiel
River Plate
Facundo Medina
Olympique de Marselha
Marcos Senesi
Tottenham Hotspur
Meio-campistas
Alexis Mac Allister
Liverpool
Enzo Fernández
Chelsea
Rodrigo De Paul
Inter de Miami
Leandro Paredes
Boca Juniors
Giovani Lo Celso
Real Betis
Exequiel Palacios
Bayer Leverkusen
Valentín Barco
RC Strasbourg
Atacantes
Lionel Messi (capitão)
Inter de Miami
Julián Álvarez
Atlético de Madrid
Lautaro Martínez
Inter de Milão
Thiago Almada
Atlético de Madrid
Nicolás González
Atlético de Madrid
Nico Paz
Como 1907
Giuliano Simeone
Atlético de Madrid
José Manuel López
SE Palmeiras
Loja: Uniformes da Argentina para a Copa do Mundo da FIFA 2026
A Argentina, atual campeã mundial, vem jogando com um novo uniforme titular da adidas na Copa do Mundo da FIFA 2026, que celebra seus maiores momentos enquanto olha firmemente para o futuro. As clássicas listras brancas e azul-celeste retornam com um toque moderno — um efeito gradiente de três tons inspirado nas três conquistas da Copa do Mundo pelo país, em 1978, 1986 e 2022. Um sutil detalhe “1896” na parte de trás do pescoço marca o ano de fundação da Associação Argentina de Futebol, enquanto detalhes em azul-marinho nos ombros e nos punhos conferem ao design um acabamento ousado e refinado.
Como assistir aos jogos da Argentina com uma VPN
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