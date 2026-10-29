Uma reportagem revelou que os dirigentes do Barcelona estão profundamente preocupados com o brasileiro Raphinha, que brilhou nesta temporada na posição de centroavante.

O site "Foot Mercato" afirmou que Raphinha fez um início de temporada impressionante na posição de atacante centralizado, marcando 14 gols em 8 partidas em todas as competições.

Raphinha justificou a decisão do Barcelona de não contratar um novo atacante durante a janela de transferências do verão, depois do fracasso de suas tentativas de contratar Julián Álvarez.

Mas o desempenho de Raphinha caiu drasticamente após a primeira data Fifa da temporada, que viu o Brasil enfrentar a Austrália duas vezes.

Durante a segunda partida, o jogador brasileiro de 29 anos sofreu uma lesão, o que o obrigou a deixar o campo no intervalo.

Raphinha desfalcou o Barcelona em várias partidas, incluindo o segundo jogo da Liga dos Campeões da Europa, e apesar de seu gol no Clássico na semana passada, parece estar sofrendo para recuperar seu melhor nível.

E é isso o que preocupa o Barcelona novamente, com o início da segunda data Fifa deste ano daqui a dez dias, quando se espera que o técnico Carlo Ancelotti convoque Raphinha para duas partidas em Singapura, contra o Japão e Singapura.

Isso representará mais uma longa viagem para o atacante do Blaugrana, que frequentemente volta de suas participações internacionais lesionado, o que já é suficiente para fazer o Barcelona temer o pior.