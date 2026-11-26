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O ala Wesley Franca, da Roma, pediu publicamente que Endrick, atacante do Real Madrid, se junte a ele no clube da Serie A neste inverno. Com o Milan também fortemente ligado ao brasileiro, Wesley tenta influenciar a decisão do compatriota antes da janela de transferências de janeiro.

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Wesley tenta convencer Endrick a ir para a Roma

Wesley decidiu agir por conta própria na disputa pela contratação do atacante do Real Madrid Endrick . Em entrevista à TNT Sports Brazil, o defensor confirmou que incentivou diretamente o compatriota a se transferir para a Roma neste inverno.

A revelação veio logo após o empate por 2 a 2 da Roma com o Paris Saint-Germain na Champions League. Com Endrick fortemente ligado a uma saída do Real Madrid em janeiro, Wesley tenta ativamente inclinar a balança a favor de seu clube atual.

O que Wesley disse ao compatriota brasileiro

Wesley não hesitou em falar sobre seus esforços para atrair Endrick na entrevista após a partida. Ele deixou claro que, se escolher a Roma, o atacante terá uma recepção calorosa no vestiário e entre os torcedores.

“Eu disse ao Endrick para vir para a Roma”, revelou Wesley. “A decisão será dele, mas ele sabe que a torcida o adoraria aqui e que os companheiros de equipe o receberiam com prazer.”

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Roma enfrenta forte concorrência na Serie A

Contratar Endrick não será tarefa simples para a Roma, já que o atacante desperta bastante interesse na Serie A. O rival Milan também despontou como forte candidato a contratar o jogador do Real Madrid neste inverno.

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Segundo relatos, os dois clubes italianos estudam modelos financeiros bem diferentes para fechar o negócio. Informações recentes indicam que a Roma tem interesse em contratar Endrick por empréstimo até o fim da temporada.

O Milan, por sua vez, poderia estar disposto a investir pesado para contratar o brasileiro em definitivo. Relatos apontam para um possível preço entre 60 milhões e 70 milhões de euros, o que evidencia o tamanho do desafio financeiro da Roma nessa disputa.

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Endrick terá decisão importante em janeiro

Com a aproximação da janela de transferências de janeiro, as atenções se voltam agora para a resposta de Endrick e do Real Madrid ao crescente interesse vindo da Itália. Roma e Milan oferecem caminhos distintos, e o atacante terá uma decisão importante a tomar sobre seu futuro imediato.