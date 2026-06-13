A torcida da seleção saudita chama a atenção antes do confronto contra o Uruguai... O que aconteceu?

A cidade de Miami, nos Estados Unidos, testemunhou uma presença notável de torcedores da seleção saudita, que criaram uma atmosfera excepcional antes do aguardado confronto contra o Uruguai, marcado para a manhã da próxima terça-feira, no âmbito da primeira rodada do Grupo 8 do torneio.

De acordo com o correspondente do Canal de Notícias da Arábia Saudita, a presença da torcida saudita aumentou significativamente nas últimas horas, com um grande número de torcedores se reunindo nas proximidades do local de hospedagem da delegação “Os Verdes” em Miami, em um cenário que reflete o grande apoio que a seleção recebe em sua passagem internacional, tanto das comunidades árabes nos Estados Unidos quanto da torcida que veio especialmente de diferentes estados.

No aspecto técnico, a seleção saudita continuou seu programa de preparação para a partida esperada, encerrando hoje seus treinos fechados na cidade de Austin, com grande foco da comissão técnica nos aspectos táticos e físicos, antes de a delegação partir à noite com destino a Miami, em uma última etapa de preparação para a estreia no grupo.

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O Grupo H é considerado um dos mais fortes do torneio, já que, além da seleção saudita, conta com as seleções de Uruguai, Espanha e Cabo Verde, o que torna a disputa pelas duas vagas para as oitavas de final extremamente difícil e coloca os “Verdes” diante de um teste precoce que exige o máximo de concentração e disciplina.

A seleção saudita entra em campo com grandes ambições de conquistar um resultado positivo no início da campanha, aproveitando o alto ânimo e o notável apoio da torcida que a acompanha nos Estados Unidos, enquanto o mundo esportivo árabe aguarda ansiosamente a estreia dos “Verdes” em um dos grupos mais difíceis do torneio.

Espera-se que a partida tenha uma atmosfera de torcida marcante, especialmente com o aumento da presença saudita nas arquibancadas de Miami, o que acrescenta um importante impulso moral aos jogadores diante de uma seleção do porte da Uruguai, com sua experiência histórica em grandes torneios.