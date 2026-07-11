A terceira vítima está a caminho... A seleção da Espanha, o pesadelo dos técnicos da Copa do Mundo

A seleção da Espanha esteve perto de tirar um terceiro técnico do comando da seleção de seu país, após derrotá-la na Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A seleção da Bélgica foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas quartas de final, após a derrota para a Espanha por 1 a 2, ontem, sexta-feira, no estádio SoFi, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Poucas horas após a partida, o site francês “Foot Mercato” publicou uma reportagem na qual considerou que o técnico Rudi Garcia está prestes a deixar a seleção da Bélgica após o término da Copa do Mundo de 2026, apesar de ter cumprido o que lhe foi exigido.

Quando o técnico francês assumiu o comando técnico em janeiro de 2025, a Federação Belga lhe pediu que mantivesse a seleção na primeira divisão da Liga das Nações da UEFA e que se classificasse para as quartas de final da Copa do Mundo.

Apesar de ter alcançado os dois objetivos, o site especula sobre sua saída, especialmente porque seu contrato termina oficialmente ao final da Copa do Mundo, sem que a Federação Belga de Futebol tenha tomado qualquer medida para renová-lo até o momento.

O “Foot Mercato” explicou que a razão para isso também pode estar no próprio Rudi García, já que ele não parece entusiasmado em permanecer por mais um período, após ter enfrentado alguns problemas durante sua gestão, tanto com a comissão médica quanto com os jogadores.

Caso venha a se despedir, Rudi García será o terceiro técnico a deixar o cargo após a derrota para a seleção da Espanha, depois do argentino Marcelo Bielsa, na seleção do Uruguai, e do espanhol Roberto Martínez, da seleção de Portugal.