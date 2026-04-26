A tensão da Liga dos Campeões na Itália aumenta após o empate entre AC Milan e Juventus

O tão decepcionante clássico italiano entre AC Milan e Juventus terminou em um empate de 0 a 0. As chances foram muito escassas, embora o Milan tenha chegado mais perto da vitória com um chute na trave. Faltando quatro partidas, o Milan, que ocupa a terceira colocação, praticamente já garantiu sua vaga na Liga dos Campeões. A Juventus, que tem três pontos a menos e ocupa a quarta posição, tem motivos para se preocupar.

A fase inicial em San Siro não foi nada de especial. Os espaços continuaram apertados e, quando uma jogada individual criava uma abertura, isso era frequentemente seguido por uma escolha errada na finalização.

Youssouf Fofana foi um dos poucos jogadores que teve a chance de marcar. No entanto, ao chegar à área, ele decidiu não passar a bola para Alexis Saelemaekers ou Christian Pulisic, mas tentar a sorte sozinho. Isso não rendeu nada ao Milan.

O Milan chegou perto do 1 a 0 cerca de dez minutos antes do intervalo, mas o chute forte do ex-jogador da Juventus Adrien Rabiot foi defendido com maestria por Michele Di Gregorio. Do outro lado, a Juventus parecia prestes a marcar, mas o gol de Khéphren Thuram foi anulado por impedimento.

Mike Maignan fez mais uma bela defesa no canto curto em um chute do ex-jogador do Ajax Francisco Conceição, que fez uma partida digna de nota. No segundo tempo, o Milan foi quem mais chegou perto do primeiro gol, quando a tentativa de Saelemaekers acertou a trave.

Ainda faltava mais de meia hora para o fim, mas nas áreas de Maignan e Di Gregorio quase não houve ação no restante do jogo. A partida terminou, portanto, em 0 a 0, um resultado com o qual a Juventus, em particular, não ficará muito satisfeita.

Os adversários da Juventus na disputa pelo quarto lugar da Série A, AS Roma e Como, conseguiram vencer neste fim de semana. Com a perda de pontos da Juventus, a disputa ficou um pouco mais acirrada, embora a equipe de Turim continue sendo a favorita, com três pontos de vantagem sobre ambas as equipes.