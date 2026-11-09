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A temporada da explosão: os números assustadores de Fermín o colocam no topo dos meio-campistas ofensivos do mundo

F. Lopez
Barcelona
Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
La Liga
Espanha

8 gols e 7 assistências

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Numa noite em que o Barcelona esteve à beira do colapso, e num estádio que se recusava a sorrir para os catalães, surgiu um único homem para virar tudo de cabeça para baixo. Não foi Lamine nem Raphinha, mas sim Fermín López, o jovem andaluz que veio das sombras para se tornar o herói incontestável do Riyadh Air Metropolitano.

Dois gols nas redes de Oblak, uma virada que transformou a desvantagem em vitória, e números que dizem que estamos diante de um dos melhores meias ofensivos do mundo agora, e não no futuro.

A noite de Fermín no Metropolitano

O Barcelona entrou na partida do último domingo contra o Atlético de Madrid em desvantagem, e saiu dela vitorioso graças ao pé esquerdo de Fermín.

No gol de empate, ele trocou passes com um dos jogadores adversários dentro da área de Oblak e, em seguida, soltou um forte chute rasteiro em direção ao gol, um chute impossível de defender ou impedir, que trouxe a equipe de volta à partida antes do fim do primeiro tempo.

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Já o segundo gol foi uma assinatura tipicamente de Fermín: o arranque de trás, com Lamine Yamal lhe dando um passe preciso por trás da defesa, para que o jogador de El Campillo ficasse cara a cara com o goleiro esloveno e desse a vitória à equipe de Hansi Flick.

Não foi um gol duplo qualquer, mas sim o gol duplo de um herói que salvou sua equipe em um dos estádios mais difíceis de LaLiga.

Os números não mentem

As estatísticas da "Opta" confirmam que o que Fermín apresentou não foi apenas um brilho momentâneo, mas uma atuação completa em todos os detalhes do jogo.

O andaluz foi o que mais finalizou ao gol na partida, com um total de 6 chutes, 3 deles no alvo, criou duas chances e marcou dois gols.

Na criação de jogadas, participou de 55 passes, completando 33 de um total de 38 com uma precisão que chegou a 86,8%, dos quais 10 passes no último terço ofensivo, e completou um drible bem-sucedido.

E defensivamente não foi mero espectador: venceu um duelo aéreo, teve sucesso em um desarme, recuperou 3 bolas, sofreu duas faltas e cometeu 3 faltas, em apenas 77 minutos que passou em campo.

A temporada da explosão

O que Fermín López (23 anos) está fazendo nesta temporada não é uma evolução comum, mas uma verdadeira explosão, de acordo com a análise do "Mundo Deportivo".

Depois de ter desfalcado a Copa do Mundo por causa de uma lesão em momento inoportuno, ele agora compensa isso com gols e assistências decisivas, e está a caminho de superar todos os seus números das temporadas anteriores.

Nesta temporada, ele já tem 8 gols, 7 deles no Campeonato Espanhol e um na Liga dos Campeões da Europa, e 7 assistências, 5 delas nas competições nacionais e duas na Europa.

Com esses números, Fermín se tornou o artilheiro da equipe atrás de Raphinha (15 gols) e Lamine Yamal (10 gols), e o segundo maior garçom da equipe, apenas atrás de Rocafonda (8).

Fermín não é mais apenas um bom reserva ou uma promessa, ele vai consolidando seu lugar gradualmente, temporada após temporada, para se tornar — se é que já não é — um dos melhores meias ofensivos do mundo, e um jogador cuja importância só cresce, seja no Barcelona ou no cenário internacional.

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