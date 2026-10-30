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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
Hussein Hamdy
Traduzido por

A tempestade vai se acalmar? Precedente histórico para os árbitros de La Liga após as partidas

Real Madrid
Barcelona
La Liga
Barcelona x Real Madrid
Espanha

Um passo que abre novos horizontes

A La Liga e o comitê de arbitragem se preparam para promover uma mudança histórica no futebol espanhol, ao permitir que os árbitros falem após o término das partidas, a partir do próximo fim de semana, em um novo passo que dá continuidade à experiência de realizar entrevistas com eles antes do início dos confrontos.

Segundo informou o jornal espanhol "Marca", as partidas do Campeonato Espanhol terão, pela primeira vez na história do futebol espanhol, entrevistas com os árbitros após o apito final, e a aplicação dessa medida começará já neste fim de semana, quando o público ouvirá as declarações de pelo menos dois árbitros.

A cobertura televisiva das competições de LaLiga já havia registrado nesta temporada um avanço notável, representado pela realização de entrevistas com os árbitros antes do início das partidas pela primeira vez, em uma experiência inovadora lançada pelo comitê técnico de arbitragem, que se manteve ao longo das últimas semanas, com jornalistas dos veículos de imprensa detentores dos direitos de transmissão conduzindo essas entrevistas.

A La Liga e o comitê técnico de arbitragem caminham agora para ampliar o alcance dessa experiência, já que as entrevistas não se limitarão ao pré-jogo, mas se estenderão também ao pós-jogo.

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De acordo com o que informou a rede "DAZN", a partida do dérbi basco entre Athletic Bilbao e Real Sociedad será um dos confrontos que terão esse novo passo, já que o árbitro principal da partida falará após o seu término, depois que as duas equipes se enfrentarem no domingo, às 21h, no estádio San Mamés.

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