A tempestade não se acalmou... Jornalista italiano gera polêmica sobre o futuro de Renard

Um jornalista italiano gerou polêmica sobre o futuro do francês Hervé Renard, técnico da seleção saudita, antes da disputa da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

Reportagens da imprensa haviam mencionado a possibilidade de Renard ser demitido do cargo de técnico da seleção saudita antes da Copa do Mundo, devido ao declínio no desempenho e nos resultados da “Verde”, além de ele ter recebido uma proposta para comandar a seleção de Gana na competição.

Essas notícias se acalmaram alguns dias após o fim da última janela de jogos internacionais, na qual a “Selecção Verde” perdeu os amistosos contra o Egito (0-4) e a Sérvia (1-2), antes de o jornalista italiano Gianluigi Longari reacender o assunto.

Longari publicou um tuíte em sua conta oficial no site “X”, no qual escreveu: “O futuro de Hervé Renard à frente da comissão técnica da seleção saudita continua muito incerto, e há grandes chances de sua saída”.

O técnico francês vem sofrendo críticas generalizadas por parte da torcida, da mídia e de ex-jogadores da seleção saudita; a torcida do Al-Hilal chegou a vaiá-lo quando ele apareceu na última partida contra o Al-Taawoun, pelo Campeonato Roshen.

Vale lembrar que várias reportagens apontaram alguns treinadores como possíveis sucessores de Renard na seleção saudita, como o marroquino Walid Regragui, o italiano Simone Inzaghi, o português Jorge Jesus e o treinador saudita Saad Al-Shehri.

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