A tatuagem de Vitinho, do Flamengo, que homenageia e emociona a Chapecoense

Tattoo de atacante do Flamengo faz homenagem às vítimas do trágico acidente de avião envolvendo a Chapecoense e comove membros do clube e torcedores

Apesar da grande rivalidade que existe no futebol brasileiro, não existe clube ou torcedor que não se identifique com a . Após o trágico acidente de 2016, o clube virou sinônimo de luta e superação para todos. E nos últimos dias, Vitinho, do , chamou a atenção das redes sociais com uma tatuagem no braço direito em homenagem ao clube catarinense.

A tattoo, que mostra um avião subindo em direção ao céu, presta um bonito tributo às vítimas do triste episódio, que acabou deixando 71 mortos, incluindo vários jogadores, membros da comissão técnica e jornalistas.

Nos últimos dias, o desenho no braço direito de Vitinho viralizou nas redes sociais. Então, a Chapecoense entrou em contato com o atacante do Flamengo para saber mais sobre a atitude.

Como resposta, o jogador gravou um vídeo e contou um pouco mais sobre a bonita homenagem.

"Estava jogando no Inter [em 2016, na época do acidente] e tive a oportunidade de jogar com o Alan Ruschel antes. Quis fazer essa homenagem para todos aqueles atletas”, contou Vitinho.

“A gente sente porque faz parte do nosso dia a dia estar viajando. Imaginei que poderia ter sido um voo em que eu estivesse e ter deixado minha família e pessoas que amo. Fiquei muito sentido", completou.

O desenho da tatuagem foi inspirado em uma charge de Omar Momani, cartunista e animador da Goal e da , feita na época do episódio. Além do avião, a tattoo de Vitinho também conta com uma inscrição em inglês e a data do acidente.

"A tradução da minha tattoo quer dizer que pessoas legais nunca morrem, e eles estarão eternamente em nossos corações".

Após o depoimento do atacante, como não poderia ser diferente, os membros e torcedores da Chapecoense se mostraram bastante emocionados com a homenagem. Tanto o clube catarinense como o Flamengo destacaram que a atitude vai muito além do futebol.