A tatuagem de Mason Mount para comemorar a conquista da Liga dos Campeões

Joia da base do Chelsea e um dos principais talentos ingleses para o futuro, Mason Mount já é uma realidade: foi isso que o meia provou ao dar a assistência para o gol de Havertz, na final da Liga dos Campeões, que garantiu o título para os Blues.

Mais do que isso: o jovem de 22 anos foi titular a campanha inteira, se consolidando como um dos principais destaques da equipe londrina. Assim, teve na Champions 2020/21 um momento já marcante de sua carreira.

Não foi surpresa, então, que Mount guarde as memórias da temporada 2020/21 do Chelsea com muito carinho. E essa foi a razão do meio-campista ter feito uma tatuagem especial para celebrar a conquista.

A tatuagem do jogador traz um dragão enrolado na taça da Liga dos Campeões de uma maneira estilizada. A explicação é simples: a final entre Chelsea e Manchester City foi disputada no Estádio do Dragão, em Porto.

"Foi algo que eu pensei depois da final. Demorou muito para achar um design que eu gostasse, mas Miles, o tatuador, é brilhante, um dos melhores do mundo. Ele fez um grande trabalho," explicou Mount, em entrevista concedida à Sky Sports. "Eu queria que o desenho envolvesse o Estádio do Dragão por conta da memória de onde jogamos e daquela atmosfera. Ter o dragão ao redor do troféu fez sentido para mim. Estou muito feliz com ela."

O desenho foi publicado na página no Instagram do artista e tatuador Miles Langford. O jogador escolheu guardar a memória no lado esquerdo do abdômen.

O Chelsea de Mason Mount, terceiro colocado da Premier League, volta aos gramados nesta quarta-feira (22), às 16h45 (de Brasília), contra o Brentford, pela Copa da Liga Inglesa, em busca de mais um troféu... e é bom o jovem já ir preparando outros designs.