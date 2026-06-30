O técnico alemão Jürgen Klopp criticou duramente a decisão de anular o gol da seleção da Alemanha contra o Paraguai na prorrogação, durante o confronto entre as duas seleções na Copa do Mundo de 2026, considerando que a decisão privou a “Mannschaft” de uma vitória que estava ao seu alcance.

O gol, marcado pelo zagueiro Jonathan Tah, foi anulado após a aplicação da chamada “regra anti-Arsenal”, que permite a anulação de gols resultantes de obstrução ou impedimento durante jogadas de bola parada, mesmo que a infração tenha ocorrido antes da bola entrar em jogo.

Klopp demonstrou surpresa e indignação com a decisão, afirmando: “Se essa regra fosse aplicada no passado, o Arsenal não teria sido campeão da Inglaterra, pois marcou 60% de seus gols dessa maneira”.

A crítica do técnico alemão não se limitou à decisão da arbitragem, mas se estendeu ao desempenho técnico da seleção de seu país, já que ele dirigiu críticas francas aos jogadores após a eliminação do torneio, afirmando que a equipe careceu de soluções ofensivas e da capacidade de explorar seu potencial.

Klopp disse: “Existem 500 mil maneiras de vencer uma partida de futebol. Basta encontrar uma. Temos que atacar pelas laterais, não há alternativa. Todos conhecem a qualidade desses jogadores, mas eles não demonstraram isso em campo”.

E acrescentou: “É extremamente necessário que algumas coisas mudem no futebol alemão, e podemos começar pelas equipes de base sub-10 e esperar alguns anos para ver os resultados”.