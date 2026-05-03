A Suíça, a Bulgária e, possivelmente, a Hungria têm campeões nacionais bastante peculiares

O FC Thun conquistou o título nacional suíço no domingo. Um dia após a derrota para o FC Basel, a comemoração pôde finalmente acontecer, já que o rival Sankt Gallen perdeu. Na Bulgária, a hegemonia do Ludogorets Razgrad chegou ao fim. Após catorze campeonatos consecutivos, o Levski Sofia sagrou-se campeão nacional no sábado.

Suíça

O FC Thun foi promovido na temporada passada para a primeira divisão da Suíça, o que torna a conquista do clube ainda mais especial. A equipe do técnico Mauro Lustrinelli teve uma temporada fantástica e, antes desta rodada, contava com uma vantagem de nove pontos sobre o Sankt Gallen.

Devido à derrota do Sankt Gallen para o FC Sion, o Thun pode se considerar o melhor da Suíça pela primeira vez em seus 127 anos de história. O Thun se classificou para a segunda pré-fase da Liga dos Campeões.

Antes desta temporada, o segundo lugar na temporada 2004/05 era o melhor resultado do Thun. O clube disputou a Liga dos Campeões e enfrentou o Ajax duas vezes, que, apesar do atual técnico Lustrinelli, um artilheiro nato, venceu ambas as partidas (2 a 4, 2 a 0).

Bulgária

Na Bulgária, a hegemonia sem precedentes do Ludogorets chegou ao fim. O clube de Razgrad subiu em 2011 para a primeira divisão da Bulgária e, desde então, foi campeão nacional todos os anos, até este ano.

O Levski, que havia sido eliminado pelo AZ na fase preliminar da Liga Conferência no início desta temporada, sagrou-se campeão nacional pela primeira vez desde 2009 e pela 28ª vez em sua história.

O Levski precisava de apenas um ponto para garantir o título, mas conquistou os três pontos em casa contra o CSKA 1948 Sofia, no estádio Georgi Asparuhov, que estava lotado. Marko Dugandzic marcou o gol da vitória por 1 a 0, e o Levski estará na primeira fase da Liga dos Campeões na próxima temporada.

Hungria

Na Hungria, a disputa pelo título ainda está em pleno andamento, mas, faltando apenas uma rodada, há grandes chances de que o ETO FC, tetracampeão nacional, conquiste o título. O clube de Győr tem um ponto de vantagem sobre o Ferencváros, que era considerado o grande favorito ao título e é treinado por Robbie Keane.

O ETO enfrenta o Kisvárda, oitavo colocado e sem nada a disputar, na última rodada do campeonato húngaro, em 16 de maio. O campeão húngaro se classifica para a primeira fase preliminar da Liga dos Campeões.

O ETO foi campeão da Hungria pela última vez em 2013. O Ferencváros foi campeão nos últimos sete anos, mas depende totalmente do grande rival ETO na última rodada.



