A Suécia conquistou na segunda-feira uma vitória muito convincente sobre a Tunísia. Graças aos gols de Yasin Ayari (2), Alexander Isak, Viktor Gyökeres e Mattias Svanberg, os africanos foram derrotados por 5 a 1. A Suécia lidera o Grupo F com três pontos, enquanto a Holanda e o Japão estão com um ponto cada após o empate entre os dois. No dia 20 de junho, os escandinavos enfrentam a seleção holandesa.

Na Suécia, o técnico Graham Potter optou por um esquema com dois atacantes. As estrelas da Premier League Gyökeres e Isak deveriam fazer a diferença no ataque. Gustaf Lagerbielke (ex-FC Twente) e o goleiro Kristoffer Nordfeldt (ex-sc Heerenveen) também foram titulares.

Pela Tunísia, Omar Rekik, irmão do ex-jogador do PSV Karim, nascido em Haia, foi escalado como zagueiro central. Hannibal Mejbri era o jogador a ser observado no meio-campo, mas nem mesmo ele conseguiu impedir que a Suécia tivesse um excelente início em Monterrey.

Aos oito minutos, um passe longo da defesa encontrou Isak em corrida, que perdeu a disputa pela bola para Abdelmouhib Chamakh. O goleiro tunisiano espalmou a bola até Gyökeres, cujo chute foi desviado na linha pelo zagueiro Montassar Talbi.

Com isso, porém, o perigo não havia desaparecido de forma alguma. A bola rebatida chegou a Ayari, que decidiu chutar e mandou a bola de forma magnífica no ângulo superior oposto: 1 a 0. A Tunísia, entretanto, criava poucas jogadas. A única oportunidade foi criada em posição de impedimento.

Após o intervalo para hidratação, a Suécia continuou atacando com entusiasmo, o que logo levou ao 2 a 0. Gyökeres dominou a bola com o peito e lançou Isak em profundidade. O atacante do Liverpool passou facilmente por Talbi, antes de seu chute, que não deu trabalho, desaparecer por trás de Chamakh.

Viktor Lindelöf chegou perto do 3 a 0 logo em seguida, mas sua cabeçada passou por cima do gol. Pouco antes do intervalo, a Tunísia voltou ao jogo do nada. Hannibal mostrou sua classe com um cruzamento preciso para Rekik, que cabeceou com precisão no canto oposto: 2 a 1.

Após um início bastante promissor no segundo tempo, a Tunísia acabou sofrendo mais um gol aos 30 minutos. O capitão Ellyes Skhiri decidiu driblar perto da sua área e perdeu a bola para Isak, que encontrou Gyökeres e viu o atacante do Arsenal finalizar com convicção: 3 a 1.

A Tunísia não tinha qualidade suficiente para voltar ao jogo e foi definitivamente nocauteada pouco antes do fim. Cerca de dez segundos após entrar em campo, Svanberg chutou de uma falta e, após passe de Isak, mandou a bola com precisão para o fundo do gol, passando por Chamakh: 4 a 1.

Ayari foi o responsável pelo belíssimo gol final. O meio-campista do Brighton & Hove Albion chutou de novo com precisão a cerca de vinte metros: 5 a 1. Com isso, a Suécia faz um excelente trabalho no grupo da Holanda.