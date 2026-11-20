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Parece que o Manchester United finalmente encontrou o nome capaz de devolver o prestígio ao seu ataque. No momento em que o clube busca um novo começo sob o comando de Mauricio Pochettino, o nome de Victor Osimhen voltou a ganhar força em Old Trafford, e desta vez com uma mensagem clara do próprio atacante nigeriano: a porta está aberta.

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De acordo com o jornal "The Sun", Osimhen ficou orgulhoso e feliz ao saber do renovado interesse do Manchester United em contratá-lo e se mostrou disposto a ouvir uma proposta do clube inglês, já que sempre sonhou em jogar na Premier League antes do fim de sua carreira.

O atacante nigeriano, de 27 anos, ainda tem contrato com o Galatasaray até junho de 2029 e recebe cerca de 13 milhões de libras esterlinas por ano do campeão turco, um salário que ele não se importaria de receber também em Manchester, caso o clube inglês se movimente com seriedade para fechar o negócio.

Mas o caminho até Old Trafford não é fácil. O contrato de Osimhen não tem nenhuma cláusula de rescisão, o que significa que uma eventual transferência em janeiro não dependerá apenas dele e exigirá negociações difíceis para convencer o Galatasaray a abrir mão de sua estrela no meio da temporada.

O jornal britânico, citando fontes turcas, informou que o Galatasaray avalia seu jogador entre 80 e 100 milhões de libras esterlinas, um valor que reflete sua grande importância dentro da equipe.

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Em Manchester, Pochettino sabe bem o tamanho do problema que herdou. Apesar de contar com Benjamin Sesko e Joshua Zirkzee no elenco, nenhum dos dois conseguiu se firmar como um centroavante titular indispensável. Juntos, os dois marcaram apenas quatro gols em todas as competições nesta temporada, um número catastrófico para um time do tamanho do United.

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Matheus Cunha e Bryan Mbeumo também podem atuar como centroavante, mas o novo treinador argentino quer um camisa 9 de ofício e experiente, capaz de liderar o ataque, marcar gols e criar chances para os companheiros, exatamente como fez com Harry Kane no Tottenham, quando o transformou em um dos melhores atacantes do mundo.

Osimhen tem tudo o que Pochettino procura. Desde que chegou ao Galatasaray por empréstimo do Napoli em 2024, manteve um nível impressionante de artilharia: fez uma primeira temporada excepcional, com 37 gols em todas as competições, antes de ser contratado em definitivo, depois seguiu brilhando com 22 gols na temporada passada e já marcou dez gols nesta temporada, sendo decisivo na busca do clube turco pela manutenção do título nacional.

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O jornal citou uma fonte próxima ao jogador nigeriano: "Claro que esse interesse o deixa feliz, mas ele é um jogador leal, então o Manchester United terá de fazer todo o esforço possível para contratá-lo. O Victor é capaz de marcar gols onde quer que esteja, e já provou isso, mas a decisão final cabe aos dois clubes".

Osimhen continua grato ao Galatasaray, que ficou ao seu lado durante a difícil saída do Napoli e o ajudou a retomar a carreira após o rompimento de sua relação com o clube italiano, o que faz com que qualquer saída dependa do respeito a essa confiança.

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Por outro lado, o Manchester United se prepara para uma fase totalmente nova após a demissão de Michael Carrick, que pagou o preço por ter vencido apenas uma das dez primeiras partidas no campeonato. Pochettino chegou a Manchester com a difícil missão de reanimar um time que luta para se afastar da zona de rebaixamento, apesar de ter se classificado para a Liga dos Campeões na temporada passada.

O duelo contra o Liverpool neste fim de semana será o ponto de partida. Pochettino tem um retrospecto notável de nunca ter perdido em sua estreia por nenhum clube que treinou, mas as atenções continuarão voltadas para janeiro, quando Osimhen pode ser a contratação que mudará completamente o rumo da temporada.