O Al-Nassr entrou na corrida pela busca de um novo meio-campista após o fim da trajetória do croata Marcelo Brozovic com a equipe, mas a crise financeira que cerca o clube deixou a diretoria, até o momento, incapaz de avançar em contratações de grande porte, fazendo com que os olhares se voltassem para uma solução que talvez já exista dentro dos muros do "Al-Alami".

Durante as últimas semanas, o nome do Al-Nassr foi associado a diversos meio-campistas na Europa, porém os relatos que circulam sobre as restrições financeiras e as dívidas acumuladas, além da dificuldade de disponibilizar a liquidez necessária, tornaram todas as opções externas mais complicadas.

Um talento à espera da oportunidade

Em contrapartida, o Al-Nassr possui uma carta que pode lhe poupar milhões de riais, representada pelo jovem meio-campista iraquiano Haidar Abdul Karim, que goza de grandes elogios dentro do clube e é visto como um dos talentos mais destacados, capaz de agregar caso receba a oportunidade.

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Apesar da pouca idade, o jogador conta com um potencial técnico marcante, seja no desarme, na construção do ataque ou no jogo sob pressão, características que qualquer treinador busca para substituir um jogador do porte de Brozovic.

Abdul Karim se juntou às fileiras do Al-Nassr na temporada passada, mas não teve grandes oportunidades com a equipe principal, tendo a maioria de suas participações restrita ao time sub-20.

Economia financeira e ganho técnico

Apostar em Haidar Abdul Karim não seria apenas uma solução temporária, mas poderia dar ao Al-Nassr a chance de economizar um orçamento enorme que poderia ter sido gasto em uma nova contratação estrangeira, ao mesmo tempo em que daria a um dos principais talentos do clube a oportunidade de provar seu valor no mais alto nível.

Além disso, o sucesso do jogador em se firmar dará à diretoria mais espaço para direcionar os recursos financeiros a outras posições que precisam de reforço, em vez de esgotá-los em uma contratação que talvez não seja necessária caso o jovem jogador comprove seu mérito.

A decisão permanece nas mãos da comissão técnica, que terá de equilibrar a busca por um novo nome mundial ou a concessão da oportunidade a um dos filhos do clube, em um passo que pode se transformar em uma das apostas mais bem-sucedidas do Al-Nassr caso Haidar Abdul Karim consiga aproveitá-la.