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O técnico interino do Fenerbahçe, Dirk Kuyt, está ansioso por um reencontro especial na Champions League, quando sua equipe receber o Liverpool, seu ex-clube, em Kadikoy. O ídolo holandês pediu ao clube turco que aproveite sua paixão e o apoio da torcida para dar a volta por cima na temporada.

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Kuyt assume o comando interino para duelo europeu de peso

Dirk Kuyt, ex-jogador querido pela torcida do Liverpool, comandará o Fenerbahce como técnico interino no confronto de quarta-feira contra o Liverpool pela Champions League, no Chobani Stadium. Kuyt assumiu a função após a renúncia de Ismail Kartal no início desta semana.

O gigante turco recebe a equipe de Andoni Iraola em busca de encerrar uma sequência difícil, após duas derrotas consecutivas na Super Lig e apenas um ponto conquistado nos três primeiros jogos europeus.

O Liverpool, por sua vez, viaja a Istambul com três vitórias em três partidas nesta edição da Champions League.

Ex-jogador do Liverpool espera reencontro especial no cenário europeu

Antes do confronto carregado de emoção, Kuyt reconheceu o significado pessoal de enfrentar seu ex-clube como técnico. “Voltar à Champions League após 18 anos foi muito importante para o Fenerbahce. Quando você chega a esse nível, sabe que vai enfrentar equipes muito fortes”, afirmou Kuyt.

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“Fiquei muito empolgado depois do sorteio. Estava muito claro que seria uma situação muito especial. Amanhã será muito importante para mim, mas, neste momento, o que importa é o clube.”

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“Amanhã é uma grande oportunidade para mostrarmos nosso valor. Também é uma grande oportunidade para mim, jogar contra duas equipes que são muito importantes para mim”, acrescentou o holandês.

Kuyt pede paixão e conta com o apoio de Kadikoy

Kuyt rejeitou a ideia de que preferiria jogar fora de casa e afirmou que a atmosfera intensa de Kadikoy será a principal arma do Fenerbahce. “Não. Quero enfrentar o Liverpool em Kadikoy. É uma enorme oportunidade para o Fenerbahce e para os jogadores. Temos um plano muito bom e precisamos acreditar nele”, declarou Kuyt.

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“Se conseguirmos colocá-lo em prática com paixão e energia... Nossa torcida estará ao nosso lado, e essa será nossa maior vantagem.”

“Ninguém que ama o Fenerbahce está feliz com a situação atual, mas amanhã é uma enorme oportunidade. Temos jogadores que venceram a Champions League e a Copa do Mundo”, observou.

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Técnico interino mantém o foco apenas no desempenho em campo

Ao falar sobre sua situação como técnico, Kuyt esclareceu que a diretoria lhe confiou o comando da equipe para os próximos jogos e expressou plena confiança nos dirigentes do clube. “O clube me pediu para comandar a equipe nos jogos contra Goztepe e Liverpool. Espero que a noite de amanhã seja bem-sucedida”, explicou Kuyt.

“Tenho muita confiança no nosso presidente. Seja qual for a decisão dele, tenho certeza de que será boa. Não me envolvo nesse tipo de discussão sobre técnicos.”

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“Neste momento, quero me concentrar no jogo de amanhã”, concluiu Kuyt antes de sua estreia como técnico em uma competição europeia.