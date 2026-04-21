A Sky Sports traz notícias de última hora sobre o futuro de Arne Slot no Liverpool

Arne Slot continuará como técnico do Liverpool na próxima temporada, segundo noticiou a Sky Sports nesta terça-feira. O clube considera a próxima fase de qualificação para a Liga dos Campeões motivo suficiente para mantê-lo no cargo.

O Liverpool conseguiu vencer o clássico de Merseyside no último domingo, com um gol no último minuto. Virgil van Dijk cabeceou a bola para o gol no último segundo, garantindo a vitória do clube por 2 a 1.

Como o Chelsea perdeu por 0 a 1 para o Manchester United no sábado à noite, o Liverpool está agora sete pontos à frente dos Blues, que ocupam a sexta posição.

Como os cinco primeiros colocados da Premier League garantem vaga na Liga dos Campeões, Slot pode permanecer no cargo, segundo a Sky Sports.

“Foi uma temporada decepcionante, mas também uma temporada de transição. Muita coisa aconteceu, muitas mudanças no elenco. A classificação para a Liga dos Campeões era o mínimo, e isso foi alcançado”, afirmou o canal esportivo.