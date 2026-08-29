"Os jogadores não vão falar com a imprensa. Essa decisão foi tomada pelos jogadores por causa de um problema interno do clube. O treinador, que não tem nada a ver com isso, não vai se manifestar sobre o assunto." Foi com essa declaração que o Athletic Club se pronunciou imediatamente antes da entrevista coletiva após a vitória em casa do FC Barcelona por 2 a 0 sobre o Bilbao, no fim da noite de quinta-feira.

"O treinador", que não deveria se manifestar sobre os acontecimentos, era Edin Terzic, no cargo desde este verão no tradicional clube basco e, após apenas algumas semanas, já lidando com vários problemas.

Terzic falou sobre a segunda derrota oficial no segundo jogo da temporada, assumiu a responsabilidade pelo mau início, mas se mostrou otimista, combativo e convencido das capacidades de sua equipe.

Ao menos isso: a estreia na derrota por 3 a 1 em casa para o FC Sevilla foi uma enorme decepção, mas um 2 a 0 sofrido diante do estrelado time de Hansi Flick, no qual também fez sua estreia o campeão mundial e contratação de peso Rodri, é algo provavelmente suportável.

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Estrelas do Bilbao recorrem ao boicote à imprensa

Aquilo sobre o que o ex-treinador do Borussia Dortmund não se pronunciou foi o boicote à imprensa por parte de seus jogadores. Principalmente o goleiro da seleção espanhola Unai Simon, eleito o melhor jogador de sua equipe e que deveria ser entrevistado, deu as costas às jornalistas e aos jornalistas.

O motivo não demorou a vir à tona. Como contou o jornalista Nico Rodriguez no programa de debate futebolístico El Chringuito , o clima no Athletic está péssimo. A política de contenção de gastos do presidente teria irritado os jogadores.

"O motivo é uma série de medidas de economia decididas pelo presidente Jon Uriarte, que afetam o dia a dia da equipe principal, mas também das categorias de base", contou Rodriguez. "A situação escalou no dia em que o presidente decidiu cortar os ingressos gratuitos dos jogadores, com os quais seus familiares e amigos podiam assistir aos jogos."

Conversa entre elenco e diretoria do clube termina sem resultado

Os lados estariam irredutíveis. O presidente e os jogadores, revelou o jornalista Edu Velasco, "já nem sequer conseguem se olhar nos olhos. É uma medida populista, porque em San Mames, com poucas exceções, não há jogos com lotação esgotada. Isso é puro jogo de cena!"

Depois disso, teria havido uma conversa entre o conselho do elenco e a diretoria executiva do clube, mas ela terminou sem resultado, razão pela qual os jogadores agora recorreram ao boicote.

Na busca pelos primeiros pontos da temporada, Bilbao e Terzic terão a próxima chance no domingo à noite, contra o Celta de Vigo. Quando, como ou se as diferenças internas poderão ser resolvidas, ainda está por ser visto.