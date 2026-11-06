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David Raum não apenas perdeu há tempos a vaga de titular na seleção alemã. Sob o comando de Jürgen Klopp, ele nem sequer poderá se apresentar por enquanto. E, no RB Leipzig, o capitão também estaria com o futuro em aberto.

No desastre da Copa do Mundo de 2022, ele era titular indiscutível. Na Eurocopa de 2024, disputada em casa, David Raum recuperou a vaga de titular para a fase eliminatória na disputa com Maximilian Mittelstädt. Durante as Eliminatórias da Copa do Mundo, era titular absoluto com Julian Nagelsmann, até Nathaniel Brown substituí-lo definitivamente como dono da posição pelo lado esquerdo na fase final.

O lento declínio de Raum na seleção alemã continua sob o comando de Jürgen Klopp, sucessor de Nagelsmann: o novo técnico não o convocou para sua lista reduzida de 24 jogadores para os próximos jogos da Liga das Nações contra Sérvia e Holanda, em meados de novembro. E, ao que parece, houve um motivo específico.

Segundo o Bild, Klopp criticou o trabalho defensivo de Raum em uma conversa por telefone para justificar a ausência na convocação. Por isso, Brown e Mittelstädt receberam a preferência em relação ao jogador de 28 anos. Assim, pela primeira vez em mais de três anos, Raum está fora da seleção por motivos exclusivamente esportivos. Em outubro de 2024, ele havia ficado de fora por causa de uma lesão persistente no tornozelo.

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David Raum deixará o RB Leipzig já no inverno?

Mas Raum não se tornou dispensável apenas para Klopp. Curiosamente, isso também parece ocorrer no RB Leipzig, onde é capitão e segue como titular absoluto. Ele só não começou jogando na vitória por 4 a 0 sobre o SV Elversberg, quando passou os 90 minutos no banco. Recentemente, porém, decepcionou na goleada sofrida por 6 a 1 diante do Bayern de Munique, partida em que Michael Olise expôs sem piedade as deficiências de Raum na velocidade e na defesa.

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Internamente, segundo o Bild, o desempenho de Raum é visto com bastante senso crítico. Seu contrato termina no próximo verão europeu e, por isso, o RB estaria disposto até mesmo a liberar o capitão no inverno diante de uma oferta adequada na faixa inferior das dezenas de milhões.

Na derrota apertada por 3 a 2 para o Manchester City pela Liga dos Campeões, no meio da semana, observadores do Bologna teriam estado no estádio para acompanhar Raum. Uma transferência para o atual nono colocado da Serie A, que também não disputa nenhuma competição internacional, porém, dificilmente seria uma opção para ele.

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Em vez disso, o especialista em bolas paradas estaria interessado em uma transferência para a Premier League ou para um clube de ponta com chances de conquistar títulos.

Sobre possíveis negociações para renovar com o RB Leipzig, Raum revelou recentemente que as duas partes passaram muito tempo sem conversar. Só em outubro o diálogo teria "começado a andar um pouco", contou à Sky. Ele ressaltou, porém, que não se poderia falar em "conversas intensas" e, ao mesmo tempo, deixou aberta a possibilidade de uma mudança de ares em breve.

Getty

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Hansi Flick levará David Raum para o Barcelona?

"Não sei quantos contratos ainda virão. Na verdade, me sinto muito bem. Ainda tenho vontade de jogar por alguns anos, mesmo estando agora perto dos 30. (…) E, naturalmente, também estou em uma idade em que procuro levar tudo em consideração", explicou. "É claro que também incluo minha esposa nas conversas: para onde poderíamos ir ou será que ficamos aqui?"

Recentemente, o Sport apontou Raum como possibilidade para o Barcelona, porque pode surgir uma vaga pelo lado esquerdo no próximo verão europeu, ou até já no inverno. Afinal, Alejandro Balde é agora apenas a terceira opção de Hansi Flick para a lateral esquerda, atrás de Joao Cancelo e Xavi Espart. Por isso, o jogador de 22 anos buscaria uma transferência já no fim do ano.

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Raum estreou pela seleção alemã sob o comando de Flick e se firmou como titular da equipe. Além disso, uma transferência sem custos no verão europeu se encaixaria no padrão de contratações dos catalães, que enfrentam dificuldades financeiras. O mesmo vale para a Juventus, também com as finanças bastante apertadas e que, segundo a Gazzetta dello Sport, estaria atenta à situação de Raum. No fim de setembro, foi noticiado ainda que a Velha Senhora mantém excelentes relações com pessoas próximas ao jogador.

Apesar de toda essa evolução negativa, Raum ainda parece ter opções atraentes. E um retorno à seleção alemã, naturalmente, não está descartado. Klopp também ressaltou isso ao anunciar sua convocação, da qual, além de Raum, ficaram de fora outros nomes de destaque, como Karim Adeyemi e Nick Woltemade. "Pelo amor de Deus, seríamos loucos se fechássemos alguma porta", disse o técnico da seleção sobre os jogadores deixados de fora por enquanto.

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Alemanha, convocação da seleção alemã de Jürgen Klopp: quem foi chamado