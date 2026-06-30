O Bayern de Munique, da Alemanha, pôs fim à polêmica em torno do futuro de seu craque francês Michael Oliessi, confirmando que está totalmente empenhado em mantê-lo no time e que se recusa a entrar em quaisquer negociações para sua venda no futuro próximo, apesar das crescentes especulações que o ligavam a uma transferência para o Real Madrid, da Espanha.

O jornal alemão “Abendzeitung” informou que o presidente do Bayern de Munique esclareceu, em declarações à imprensa, que a diretoria do Real Madrid entrou em contato com o clube bávaro para negar a existência de qualquer contato com o jogador ou de intenção de negociar sua contratação, em uma medida que visa acalmar as especulações crescentes da mídia.

O presidente do clube acrescentou que o Bayern de Munique não pretende se desfazer de Oulissi, ressaltando que ele é uma peça fundamental no projeto da equipe e que a diretoria não considerará nenhuma oferta, independentemente do valor.

Isso ocorre em meio à contínua polêmica na mídia sobre o futuro do jogador, especialmente após seu desempenho notável pela seleção francesa na Copa do Mundo de 2026, onde apresentou um nível de jogo excepcional que o colocou no radar de vários grandes clubes.

Além disso, reportagens da imprensa indicam que o jogador prefere adiar a decisão sobre seu futuro até o término do torneio, com a possibilidade de renovar seu contrato com o Bayern de Munique, enquanto outras fontes afirmam que a ideia de uma transferência para o Real Madrid continua em aberto, caso ele decida buscar uma nova experiência.