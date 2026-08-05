O Olympique de Marseille segue trabalhando na reestruturação de seu elenco antes do início da nova temporada, na tentativa de reduzir a folha salarial e abrir espaço para novas movimentações no mercado de transferências, o que pode levá-lo a se desfazer de alguns de seus jogadores de destaque nas próximas semanas.

De acordo com o site Foot Mercato, a Real Sociedad entrou com força na disputa pela contratação do internacional marroquino Nayef Aguerd, aproveitando-se do desejo do Marseille de vender alguns dos jogadores de salários mais altos a fim de melhorar sua situação financeira.

O site acrescentou que Aguerd, que já vestiu a camisa da Real Sociedad por empréstimo do West Ham na temporada 2024-25, é um dos nomes mais cotados para deixar o clube neste verão, dado o seu valor de mercado, o que poderia permitir ao clube francês obter um retorno financeiro importante para reforçar seus cofres.

A questão não se limita ao defensor marroquino, já que os relatos indicaram que o goleiro argentino Gerónimo Rulli está próximo de se transferir para o Manchester City, enquanto o ponta brasileiro Igor Paixão segue atraindo o interesse de vários clubes, no âmbito das mudanças previstas nas fileiras do Marseille.

Isso ocorre depois de o internacional marroquino ter despertado grande interesse desde o início da janela de transferências por parte de vários clubes, a exemplo do Al-Sadd, do Catar, que busca com força a sua contratação, além de o seu ex-clube, o Rennes, da França, ter demonstrado interesse em Aguerd, que tinha uma cláusula de rescisão no valor de 15 milhões de euros, cujo prazo de ativação se encerrou no fim de julho passado.

Leia também: Vídeo curioso: uma armadilha inesperada para as estrelas do Real Madrid

Leia também: Apesar da proposta tentadora: estrela do Marrocos surpreende o Espérance