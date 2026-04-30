A situação fica completamente fora de controle no jogo entre Al-Nassr e Al-Ahli: Kingsley Coman comete uma falta terrível e é agredido por Merih Demiral

O Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, conquistou na quarta-feira uma vitória importante na disputa pelo título da Saudi Pro League, ao derrotar o Al-Ahli por 2 a 0. Mas, logo após o apito final, a situação ficou totalmente fora de controle em campo.

O confronto entre o Al-Nassr e o Al-Ahli, que venceu a AFC Champions League no último fim de semana, foi de alta tensão. O terceiro colocado, Al-Ahli, precisava vencer fora de casa contra o líder para manter alguma chance de conquistar o título.

No entanto, isso não aconteceu. Com gols de Ronaldo e Kingsley Coman, o Al-Nassr venceu por 2 a 0, colocando-se assim em boa posição para conquistar o título nacional.

Após o jogo, a situação ficou tensa no King Saud University Stadium. Tudo começou nos últimos segundos da partida, quando Coman aplicou uma entrada violenta por trás em Merih Demiral, perto da linha central. O francês se safou com apenas um cartão amarelo.

Logo em seguida, ao soar o apito final, vários jogadores entraram em confronto. Demiral precisou ser contido por outros jogadores para evitar que atacasse Coman.

Pouco depois, o zagueiro turco decidiu provocar ainda mais os jogadores e torcedores do Al-Nassr, exibindo sua medalha da Liga dos Campeões da AFC. Logo em seguida, ele também se manifestou nas redes sociais, escrevendo: “Pela primeira vez, há uma medalha da Liga dos Campeões no estádio deles.”

Enquanto isso, Ronaldo teve uma conversa com um torcedor do Al-Ahli diante das câmeras da Thmanyah. “Cinco Ligas dos Campeões”, disse o astro português. “Eu tenho cinco!”

Pouco depois, Demiral também teve algo a dizer sobre isso à imprensa presente. “Seus amigos ganharam a Copa do Mundo e encerraram a carreira no futebol. E ele fica se gabando aqui no Oriente Médio dos seus cinco títulos da Liga dos Campeões. Ele nem consegue ganhar nada pelo Al-Nassr. Ele ameaçou sair se não o deixassem ser campeão. É bem decepcionante que a carreira dele termine dessa maneira”, disse o zagueiro.