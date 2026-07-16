A situação fica cada vez mais complicada... O técnico do Nantes revela o segredo por trás do desaparecimento de Mustafa Mohamed

Em um novo desdobramento que complica ainda mais a crise do atacante egípcio Mustafa Mohamed com seu clube francês, o Nantes, o técnico da equipe, Michel Der Zakarian, revelou que o clube perdeu contato com o jogador desde o reinício da pré-temporada.

Der Zakarian disse, em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira e divulgada pelo jornal francês “L’Équipe”, antes do amistoso contra o Lorient no sábado, em resposta a uma pergunta sobre a situação de Mustafa Mohamed: “Não sabemos onde ele está; ligamos para ele e, às vezes, ele não atende”.

Ele acrescentou: “O clube está em contato com ele, mas eu, pessoalmente, não liguei para ele... O jogador não quer comparecer aos treinos, e isso é culpa dele, não nossa. Não estamos pagando o salário dele, é só isso. Se ele não quer comparecer, que fique em casa”.

O jogador da seleção egípcia, de 28 anos, está ausente do centro de treinamento de Jonlière desde o reinício dos treinos, em 24 de junho, e não participou do primeiro amistoso, no qual o Nantes venceu por 5 a 0 o Flory, time da terceira divisão.

O técnico do Nantes, cuja equipe foi rebaixada para a segunda divisão na última temporada, afirmou: “Hoje vemos muitas contradições no futebol. Foi ele quem decidiu fazer isso, e vamos ver o que vai acontecer quando ele voltar”.

O clube francês decidiu aplicar uma multa a Mustafa Mohamed por ele ter se ausentado dos treinos, em meio à incerteza que ainda paira sobre seu futuro.

O atacante, que disputou 61 partidas pela seleção egípcia e marcou 14 gols, tem contrato com o Nantes válido até o verão do ano que vem, após ter marcado 29 gols em 136 partidas disputadas pelo time desde que se juntou a ele em 2023.