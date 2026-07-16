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A situação fica cada vez mais complicada... O técnico do Nantes revela o segredo por trás do desaparecimento de Mustafa Mohamed

M. Mohamed
Nantes
M. Der Zakarian
Egito
Armênia

Deir Zakarian não sabe onde está seu jogador

Em um novo desdobramento que complica ainda mais a crise do atacante egípcio Mustafa Mohamed com seu clube francês, o Nantes, o técnico da equipe, Michel Der Zakarian, revelou que o clube perdeu contato com o jogador desde o reinício da pré-temporada.

Der Zakarian disse, em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira e divulgada pelo jornal francês “L’Équipe”, antes do amistoso contra o Lorient no sábado, em resposta a uma pergunta sobre a situação de Mustafa Mohamed: “Não sabemos onde ele está; ligamos para ele e, às vezes, ele não atende”.

Ele acrescentou: “O clube está em contato com ele, mas eu, pessoalmente, não liguei para ele... O jogador não quer comparecer aos treinos, e isso é culpa dele, não nossa. Não estamos pagando o salário dele, é só isso. Se ele não quer comparecer, que fique em casa”.

O jogador da seleção egípcia, de 28 anos, está ausente do centro de treinamento de Jonlière desde o reinício dos treinos, em 24 de junho, e não participou do primeiro amistoso, no qual o Nantes venceu por 5 a 0 o Flory, time da terceira divisão.

O técnico do Nantes, cuja equipe foi rebaixada para a segunda divisão na última temporada, afirmou: “Hoje vemos muitas contradições no futebol. Foi ele quem decidiu fazer isso, e vamos ver o que vai acontecer quando ele voltar”.

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O clube francês decidiu aplicar uma multa a Mustafa Mohamed por ele ter se ausentado dos treinos, em meio à incerteza que ainda paira sobre seu futuro. 

O atacante, que disputou 61 partidas pela seleção egípcia e marcou 14 gols, tem contrato com o Nantes válido até o verão do ano que vem, após ter marcado 29 gols em 136 partidas disputadas pelo time desde que se juntou a ele em 2023.

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