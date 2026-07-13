O clima ficou tenso entre a Argentina e a Inglaterra, poucas horas antes do confronto entre as seleções dos dois países na semifinal da Copa do Mundo de 2026, marcada para a próxima quarta-feira.

De acordo com o jornal “The Sun”, a Argentina exige novas negociações para recuperar as Ilhas Malvinas, “ocupadas ilegalmente”, poucos dias antes da decisiva partida das semifinais da Copa do Mundo, depois que seus jogadores entoaram gritos hostis contra os ingleses.

O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Cuerno, acrescentou ainda mais tensão à acirrada rivalidade entre seu país e a Inglaterra na Copa do Mundo antes da partida das semifinais, ao publicar um artigo oportuno no qual reafirma a reivindicação da Argentina sobre as Ilhas Malvinas.

O conflito ocorrido em 1982 no Atlântico Sul serviu de pano de fundo delicado para a partida da Seleção Inglesa contra a Argentina na Copa do Mundo de 1986, quando Diego Maradona descreveu seu famoso gol com a mão como “vingança simbólica” pela derrota sofrida por seu país durante a guerra que durou 10 semanas, na qual morreram 649 argentinos e 255 soldados britânicos.

Após 40 anos, os jogadores comemoraram a vitória sobre a Suíça, que garantiu sua vaga na semifinal contra Thomas Tuchel e seus companheiros, com o grito: “Pelas Ilhas Malvinas, pelo Diego, pelo último gol do Leo (Messi)”.

Cuerno foi um passo além em um artigo de opinião publicado no jornal “La Nación” no domingo, no qual criticou a “ocupação ilegal” das Ilhas Malvinas pelo Reino Unido, poucos dias antes da partida de quarta-feira em Atlanta.

Além disso, o ministro do governo de Javier Milei descreveu os habitantes da ilha — dos quais 99,8% votaram a favor de permanecer britânicos no referendo de 2013 — como “plantados artificialmente”.

Um censo de 2016 revelou que 43% dos habitantes do arquipélago nasceram nas Ilhas Malvinas, e muitos deles descendem de imigrantes galeses e escoceses que se mudaram para a região logo após a imposição do domínio britânico em 1833.

Quirno continuou em sua coluna no jornal: “O tempo não transforma a ocupação ilegal em soberania, nem dividirá a unidade territorial da República da Argentina; não desistiremos de nossa reivindicação, não abriremos mão dela e não a abandonaremos. As Ilhas Malvinas são história, terra, mar, memória e destino. São uma promessa entre gerações. São a voz de uma nação que sabe esperar sem desistir e que sabe lutar sem desistir”.

Cuerno exigiu a anulação tanto do referendo anterior quanto de futuros referendos sobre a soberania das ilhas, acrescentando que nenhuma votação “organizada unilateralmente pelo Reino Unido” pode ter efeito jurídico.