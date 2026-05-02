O FC Utrecht venceu o NAC Breda no último minuto no sábado. No Estádio Galgenwaard, o jogo parecia caminhar para um empate sem gols por um bom tempo, mas, já no final do segundo tempo, Dani de Wit marcou o gol decisivo, garantindo a vitória por 1 a 0. O NAC jogou a maior parte da partida com dez jogadores após o cartão vermelho recebido por Mohamed Nassoh. Com isso, o Utrecht dá um grande passo rumo à participação nos playoffs por uma vaga na Liga Conferência, enquanto a situação do NAC, na 17ª posição, parece sem esperança.

No FC Utrecht, notou-se a ausência de Matisse Didden, que foi substituído por Mike Eerdhuijzen. O NAC Breda optou por uma formação conservadora com cinco defensores e esperava criar perigo por meio de jogadores como Lewis Holtby e André Ayew. Essa abordagem defensiva tornou-se ainda mais evidente após o cartão vermelho recebido por Nassoh.

O primeiro tempo foi decepcionante, com pouco ritmo e quase nenhuma chance de gol. O Utrecht teve mais posse de bola, mas mal conseguiu desorganizar o compacto NAC. O momento mais importante veio do VAR, que chamou o árbitro Alex Bos ao monitor e expulsou Nassoh com cartão vermelho. O meio-campista entrou com a perna esticada no tornozelo de Souffian El Karouani, que gritou de dor, mas conseguiu continuar.

Com um jogador a menos, o NAC recuou ainda mais e ficou à espreita para o contra-ataque. O Utrecht, porém, não conseguiu transformar a superioridade em grandes chances. Pouco antes do intervalo, Alonzo Engwanda tentou de longe, mas seu chute passou por cima do gol.

Após o intervalo, o Utrecht acelerou o ritmo e as chances se sucederam rapidamente. Artem Stepanov teve imediatamente uma grande oportunidade e Jesper Karlsson também esteve perto de marcar com uma tentativa espetacular. O NAC, no entanto, se manteve firme e resistiu por muito tempo, em parte graças a alguns contra-ataques perigosos.

André Ayew teve até mesmo uma excelente oportunidade de colocar os visitantes na frente, mas esbarrou no goleiro Vasilios Barkas. Do outro lado, o Utrecht continuou pressionando, com tentativas de Yoann Cathline e do substituto Sébastien Haller, entre outros, mas a bola simplesmente não queria entrar.

Quando o jogo parecia caminhar para um empate em 0 a 0, o Utrecht finalmente marcou aos 86 minutos. Um cruzamento de Karlsson foi cabeceado por Dani de Wit, que estava completamente livre. O gol foi inicialmente anulado por impedimento, mas o VAR Pol van Boekel corrigiu a decisão após longa deliberação: o gol foi validado.

O NAC teve ainda uma boa chance de empatar nos acréscimos, mas Moussa Soumano cabeceou por pouco ao lado. Os visitantes então deram tudo de si e chegaram a mandar o goleiro Bielica para o ataque. Isso foi fatal para o NAC em um contra-ataque, finalizado por Adrian Blake: 2 a 0.

Com a derrota, o time de Bredena permanece na 17ª posição e precisa de duas vitórias nos dois últimos jogos para ainda ter chances de se manter na primeira divisão.