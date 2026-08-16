Mikel Arteta, técnico do Arsenal, anunciou a escalação titular de sua equipe para o confronto contra o Manchester City, neste domingo, na Supercopa da Inglaterra.

Arteta apostou em um trio ofensivo formado por: Noni Madueke, Christos Tzolis e Kai Havertz.

A escalação titular completa ficou assim: Raya - White - Gabriel - Mosquera - Calafiori - Lewis-Skelly - Jimárez - Ødegaard - Madueke - Tzolis - Havertz.

Do outro lado, Enzo Maresca escalou a força máxima do Manchester City, com a seguinte formação:

Donnarumma - Khusanov - Diaz - Gvardiol - O'Reilly - Kovacic - Anderson - Semenyo - Foden - Doku - Haaland.

O atacante egípcio Omar Marmoush começa no banco de reservas do City na partida de hoje.

