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Arsenal FC v Manchester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

A situação de Marmoush: a escalação oficial para o clássico entre Arsenal e Manchester City

O. Marmoush
Arsenal
Manchester City
Supercopa da Inglaterra
Egito
England

Início emocionante

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, anunciou a escalação titular de sua equipe para o confronto contra o Manchester City, neste domingo, na Supercopa da Inglaterra.

Arteta apostou em um trio ofensivo formado por: Noni Madueke, Christos Tzolis e Kai Havertz.

A escalação titular completa ficou assim: Raya - White - Gabriel - Mosquera - Calafiori - Lewis-Skelly - Jimárez - Ødegaard - Madueke - Tzolis - Havertz.

Do outro lado, Enzo Maresca escalou a força máxima do Manchester City, com a seguinte formação:

Donnarumma - Khusanov - Diaz - Gvardiol - O'Reilly - Kovacic - Anderson - Semenyo - Foden - Doku - Haaland.

Supercopa da Inglaterra
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Arsenal
ARS
Manchester City crest
Manchester City
MCI

O atacante egípcio Omar Marmoush começa no banco de reservas do City na partida de hoje.

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