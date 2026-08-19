Os apaixonados por futebol aguardam o duelo esperado entre Al Ahly e Barcelona, na noite desta quarta-feira, pela Troféu Joan Gamper, com atenção especial voltada à situação do atacante egípcio Hamza Abdelkarim, que enfrenta seu antigo clube em sua primeira aparição diante da torcida do Barcelona no estádio Camp Nou.

O jornal catalão Sport revelou a escalação prevista para as duas equipes, na qual Hamza Abdelkarim não figurou entre os titulares do Barça, tendo seu nome aparecido no banco de reservas.

Isso acontece apesar do bom desempenho do atacante egípcio durante o período de preparação, no qual marcou 3 gols, tornando-se o principal artilheiro do Barcelona ao longo dos treinos, diante da ausência de um centroavante tradicional nos planos do treinador Hansi Flick até o momento.

O Sport avalia que Flick ainda busca a solução mais adequada para ocupar a posição de camisa 9 antes do confronto contra o Elche na primeira rodada do Campeonato Espanhol, depois de ter improvisado Raphinha nessa posição durante o último amistoso contra o Basel.

Já o jornal espanhol previu que os marroquinos Achraf Bencharki e Sofiane Bendebka liderem o ataque do Al Ahly, ao lado do argelino Mohamed Bekkar, e que o egípcio Emam Ashour comece no banco de reservas.

Escalação prevista do Barcelona para o jogo contra o Al Ahly

Goleiro: Joan García.

Defesa: Eric García, Andreas Christensen, Gerard Martín, Alejandro Balde.

Meio-campo: Marc Bernal, Espart, Fermín López.

Ataque: Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Raphinha.

No banco de reservas do Barcelona ficam Szczesny, Koundé, Cortés, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ebrima, Gordon, B씨, e Hamza Abdelkarim.

Escalação prevista do Al Ahly para o jogo contra o Barcelona

Goleiro: Mostafa Shobeir.

Defesa: Koka, Hadi Riad, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany.

Meio-campo: Marwan Attia, Akram Tawfik, Ali Mahmoud.

Ataque: Mohamed Bekkar, Sofiane Bendebka, Achraf Bencharki.

O banco de reservas do Al Ahly inclui: Mohamed El Shenawy, Emam Ashour, Reda, Hamza Abdelkarim, Ahmed, Salah, Zizo e Afsha.

Hamza Abdelkarim diante de seu antigo clube

O confronto tem importância especial para Hamza Abdelkarim, que enfrentará o Al Ahly pela primeira vez desde sua transferência para o Barcelona, depois de ter sido formado nas categorias do clube vermelho antes de viver sua experiência no futebol europeu.

Segundo o Sport, o atacante egípcio tenta aproveitar a oportunidade que se apresenta diante da ausência de um centroavante titular no elenco do Barcelona até o momento, o que pode lhe conceder um papel durante a partida, apesar de não figurar na escalação titular prevista.

A partida entre Al Ahly e Barcelona acontece às 21h, no horário do Cairo, no estádio Spotify Camp Nou, pela Troféu Joan Gamper.