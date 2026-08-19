Os apaixonados por futebol aguardam o esperado confronto entre Al Ahly e Barcelona, na noite desta quarta-feira, pelo Troféu Joan Gamper, com atenção especial voltada para a situação do atacante egípcio Hamza Abdel Karim, que enfrenta seu antigo clube em sua primeira aparição diante da torcida do Barcelona no estádio Camp Nou.

O jornal catalão "Sport" revelou a escalação provável das duas equipes, e Hamza Abdel Karim não figurou na escalação titular do Barça, tendo seu nome aparecido entre os reservas.

Isso acontece apesar do bom desempenho do atacante egípcio durante o período de preparação, depois de ter marcado 3 gols, tornando-se o principal artilheiro do Barcelona ao longo dos preparativos, diante da ausência de um centroavante clássico nos planos do técnico Hansi Flick até o momento.

O "Sport" avalia que Flick ainda busca a solução mais adequada para ocupar a posição de camisa "9" antes do duelo contra o Elche pela primeira rodada do Campeonato Espanhol, depois de ter escalado Raphinha nessa posição durante o último amistoso contra o Basel.

Já o jornal espanhol prevê que os marroquinos Achraf Bencharki e Sofiane Bendebka comandem o ataque do Al Ahly, ao lado do argelino Mohamed Chibi, e que o egípcio Emam Ashour fique no banco de reservas.

Escalação provável do Barcelona para o jogo contra o Al Ahly

Goleiro: Joan García.

Defesa: Éric García, Andreas Christensen, Gerard Martín, Alejandro Balde.

Meio-campo: Marc Bernal, Espart, Fermín López.

Ataque: Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Raphinha.

No banco de reservas do Barcelona ficam Szczesny, Koundé, Cortés, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ibrima, Gordon, Bisio e Hamza Abdel Karim.

Escalação provável do Al Ahly para o jogo contra o Barcelona

Goleiro: Mostafa Shobeir.

Defesa: Koka, Hadi Riad, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany.

Meio-campo: Marwan Attia, Akram Tawfik, Ali Mahmoud.

Ataque: Mohamed Chibi, Sofiane Bendebka, Achraf Bencharki.

Hamza Abdel Karim diante de seu antigo clube

A partida tem uma importância especial para Hamza Abdel Karim, que enfrentará o Al Ahly pela primeira vez desde sua transferência para o Barcelona, depois de ter sido revelado nas categorias do clube vermelho antes de viver sua experiência no futebol europeu.

Segundo o "Sport", o atacante egípcio tenta aproveitar a oportunidade que se apresenta diante dele em razão da ausência de um centroavante titular no elenco do Barcelona até o momento, o que pode lhe conceder um papel durante a partida, apesar de não integrar a escalação titular prevista.

A partida entre Al Ahly e Barcelona será realizada às 21h, no horário do Cairo, no estádio Spotify Camp Nou, pelo Troféu Joan Gamper.