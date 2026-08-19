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A situação de Hamza Abdelkarim: dupla marroquina na escalação provável do jogo entre Al Ahly e Barcelona

Barcelona x Al Ahly
Barcelona
Al Ahly
Amistosos de clubes
Elche x Barcelona
Elche
La Liga
H. Abdelkarim
M. Bakrar
S. Benjdida
A. Bencharki
E. Ashour
Raphinha
L. Yamal
Espanha
Egito
Argélia
Marrocos
Brasil

Partida comemorativa com toque competitivo

Os apaixonados por futebol aguardam o esperado confronto entre Al Ahly e Barcelona, na noite desta quarta-feira, pelo Troféu Joan Gamper, com atenção especial voltada para a situação do atacante egípcio Hamza Abdel Karim, que enfrenta seu antigo clube em sua primeira aparição diante da torcida do Barcelona no estádio Camp Nou.

O jornal catalão "Sport" revelou a escalação provável das duas equipes, e Hamza Abdel Karim não figurou na escalação titular do Barça, tendo seu nome aparecido entre os reservas.

Isso acontece apesar do bom desempenho do atacante egípcio durante o período de preparação, depois de ter marcado 3 gols, tornando-se o principal artilheiro do Barcelona ao longo dos preparativos, diante da ausência de um centroavante clássico nos planos do técnico Hansi Flick até o momento.

O "Sport" avalia que Flick ainda busca a solução mais adequada para ocupar a posição de camisa "9" antes do duelo contra o Elche pela primeira rodada do Campeonato Espanhol, depois de ter escalado Raphinha nessa posição durante o último amistoso contra o Basel.

Já o jornal espanhol prevê que os marroquinos Achraf Bencharki e Sofiane Bendebka comandem o ataque do Al Ahly, ao lado do argelino Mohamed Chibi, e que o egípcio Emam Ashour fique no banco de reservas.

Amistosos de clubes
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Al Ahly crest
Al Ahly
AHL
La Liga
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Elche
ELC
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Escalação provável do Barcelona para o jogo contra o Al Ahly

Goleiro: Joan García.

Defesa: Éric García, Andreas Christensen, Gerard Martín, Alejandro Balde.

Meio-campo: Marc Bernal, Espart, Fermín López.

Ataque: Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Raphinha.

No banco de reservas do Barcelona ficam Szczesny, Koundé, Cortés, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ibrima, Gordon, Bisio e Hamza Abdel Karim.

Escalação provável do Al Ahly para o jogo contra o Barcelona

Goleiro: Mostafa Shobeir.

Defesa: Koka, Hadi Riad, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany.

Meio-campo: Marwan Attia, Akram Tawfik, Ali Mahmoud.

Ataque: Mohamed Chibi, Sofiane Bendebka, Achraf Bencharki.

Hamza Abdel Karim diante de seu antigo clube

A partida tem uma importância especial para Hamza Abdel Karim, que enfrentará o Al Ahly pela primeira vez desde sua transferência para o Barcelona, depois de ter sido revelado nas categorias do clube vermelho antes de viver sua experiência no futebol europeu.

Segundo o "Sport", o atacante egípcio tenta aproveitar a oportunidade que se apresenta diante dele em razão da ausência de um centroavante titular no elenco do Barcelona até o momento, o que pode lhe conceder um papel durante a partida, apesar de não integrar a escalação titular prevista.

A partida entre Al Ahly e Barcelona será realizada às 21h, no horário do Cairo, no estádio Spotify Camp Nou, pelo Troféu Joan Gamper.

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