A situação de Brasil x Argentina, jogo suspenso das Eliminatórias 2022

CBF vai acatar o pedido da AFA e da Fifa para que o duelo, por fim, não aconteça

A novela de Brasil x Argentina, válido pelas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, pode - finalmente - ter chegado ao fim. Isso porque o técnico Tite e sua comissão técnica pediram à CBF para acatar o pedido da AFA e da Fifa para que o jogo não seja realizado.

Inicialmente marcado para 5 setembro de 2021, o jogo entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias para Copa, durou menos de seis minutos, antes que a Anvisa e a Polícia Federal entrassem em campo para interromper a partida. As entidades foram até a Neo Química Arena por conta de quatro jogadores argentinos que haviam desrespeitado as normas de quarentena da Covid-19 para entrar no país.

Desde então, o jogo que não aconteceu virou assunto dos tribunais desportivos. Tanto a CBF quanto a AFA (Associação de Futebol da Argentina) foram punidas pelo episódio que tomou conta dos noticiários pelo mundo. Seguindo o Comitê de Apelações da Fifa, a CBF foi punida em 550 mil francos suíços (R$ 3,1 milhões), por infração à ordem de segurança, enquanto a AFA teve de pagar 250 mil francos suíços (R$ 1,4 milhão) pelo não cumprimento de obrigações para a realização da partida. As duas ainda precisaram arcar com mais 50 mil francos suíços (R$ 268 mil) pelo abandono do campo de jogo.

Neste meio tempo, a Fifa havia remarcado a partida para 22 de setembro deste ano. No entanto, era do interesse das partes que o jogo não fosse realizado, e que um acordo viesse antes da resolução do caso nos tribunais.

E, agora, por um pedido de Tite e do coordenador Juninho Pernambucano, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, vai aceitar o pedido da AFA e da Fifa para a não realização do jogo. Segundo o entendimento da comissão técnica, a partida pode "ser prejudicial à preparação da Seleção para a Copa do Mundo", além de apontar os riscos de lesões, suspensões e boicote dos argentinos ao jogo, o que atrapalhava o ritmo de treinos para o Mundial, que começa em novembro.

"Diante da posição da comissão técnica, vamos procurar neste momento a FIFA para que a partida não seja realizada. Não vou medir esforços para atender a comissão técnica. A nossa prioridade é conquistar o hexacampeonato no Qatar. Se a partida não é recomendada pelo comando da Seleção, vamos investir para que a partida não ocorra", disse Ednaldo Rodrigues.