A sexta Champions League do Barcelona depende de Lionel Messi

Ganhar a sexta da história do é algo que está ao alcance do plantel azulgraná à medida em que seu principal jogador, Lionel Messi, recupera sua melhor versão nas eliminatórias da maior competição do continente.

Já é habitual que o Barça triunfe na fase de grupos, mas é um dever do grupo repetir esses esforços nas rodadas decisivas, pois desde que levantaram o último título da competição, em 2015, o Barça jogou somente 13 partidas e marcou sete gols, sem conseguir passar das quartas de final.

É uma bagagem insuficiente para um Barcelona que segue se sentindo um candidato a tudo, mas que na Champions League leva três anos sem se destacar quando é necessário, além do estranho histórico que possui na competição.



(Messi durante a Champions League de 2006. Foto: Getty)

De fato, o jogador argentino é o denominador comum da equipe há muitos anos. Em 2006, quando tinha apenas 18 anos, perdeu a final do torneio contra o , mas foi reconhecido como um líder indiscutível do vestiário. Consequentemente, a equipe levantou as taças de 2009 e 2011 do torneio. Durante os cinco anos em que o Barça conquistou o seu triplete ( , e Champions League), Messi sempre se destacou nas eliminatórias da Champions, alcançando pelo menos as semifinais e vencendo o título duas vezes.

Desde então, a equipe não passou das quartas de final, exceto para o título de 2015, em um período no qual o conquistou todos os títulos, exceto o conquistado por Luis Enrique Martínez em seu primeiro ano no comando do time catalão. São resultados que coincidem com a queda nos números de gols do craque argentino.

A atual situação do Barcelona é uma prova de que o time precisa que Lionel Messi recupere sua melhor versão para que volte a afetar diretamente o resultado e serem os favoritos ao título mais uma vez. Sem seus gols, a caminhada se torna muito mais difícil.

Messi não marcou nenhum gol no duelo contra o Olympique Lyonnais, que terminou com um empate sem gols na . A partida de volta será sediada nesta quarta-feira (13), no Camp Nou, e a contribuição do argentino será imprescindível assim como em todas as competições.