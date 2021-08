A Serie A vem aí: veja o que esperar dos principais times do Campeonato Italiano

A Serie A retorna neste fim de semana e, embora tenha sido atingida pela venda dos melhores jogadores, uma série dos melhores técnicos voltaram

Foi uma pré-temporada traumática para os fãs da Serie A. Uma infinidade dos melhores jogadores da última temporada partiram para novos desafios. E, muito mais deprimente, nenhuma outra estrela chegou para substituí-los.

Não em campo, pelo menos. Embora a perda de jogadores de classe mundial como Gigio Donnarumma, Achraf Hakimi e Romelu Lukaku tenha afetado fortemente, o futebol italiano foi levantado pelo retorno de alguns dos treinadores mais bem-sucedidos - e inteligentes - do futebol.

De fato, com José Mourinho, Maurizio Sarri, Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti retornando, Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli permanecendo no campeonato e Simone Inzaghi assumindo a Inter, a Serie A agora sem dúvida ostenta a formação técnica mais intrigante da Europa.

Mas qual treinador dos sete melhores times do campeonato fará com que seu time seja campeão nesta temporada? A Goal te mostra as possibilidades.

Roma

A assinatura da temporada da Serie A? Certamente, nenhuma outra chegada gerou tanta histeria. Mourinho continua a ser um grande atrativo na Itália. Claro, seu apelo duradouro deve tudo ao triunfo triplo histórico com a Inter, em 2010.

Muita coisa mudou desde então e as ações de Mourinho caíram significativamente após uma saída amarga do Manchester United e uma passagem sem troféus pelo Tottenham. A grande questão é se ele ainda tem algo em seu extenso manual.

(Foto: Goal)

O especialista residente na Premier League da Sky Sport Itália, Paolo Di Canio, avalia que o português está "acabado" e não é o único dizendo isso.

Existem muitos outros especialistas que acreditam que os métodos de Mourinho estão agora em desacordo com o jogo moderno. O próprio Mourinho, porém, insiste que não apenas seus resultados recentes são injustamente difamados, como também não é mais um personagem de confronto.

"Vou dar tudo para defender os meus jogadores, mas não serei o único a procurar problemas", afirmou na sua primeira coletiva de imprensa como novo treinador da Roma. "Não tenho tempo para isso. Tenho mais experiência agora, então estou mais sólido emocionalmente."

Desde então, ele passou a atacar a Inter, Antônio Conte e vários outros rivais, deixando claro que sua gestão na Roma será dramática. A Roma, conta com o reforço na lateral esquerda de Matías Viña do Palmeiras e, o atacante Abraham do Chelsea para a temporada.

LAZIO

O derby de Roma é sempre um dos confrontos mais acalorados do futebol mundial. Nesta temporada, porém, a ação em campo pode ser insignificante em comparação com o que acontece fora dela.

Maurizio Sarri pode não ser tão franco quanto Mourinho. No entanto, um dos piores momentos dele, porém, foi quando acenou com um V na direção dos torcedores da Juventus enquanto comandava o Napoli.

Obviamente, essa foi uma das razões pelas quais os torcedores da Velha Senhora realmente nunca gostaram dele durante sua única temporada com o time.

(Foto: Goal)

Vale a pena lembrar, porém, que Sarri conquistou um título da Serie A, em Turim - apesar do fato de que os fãs nunca o apoiaram totalmente. Foi uma história semelhante no Chelsea, também, onde ele ergueu a Liga Europa - o primeiro troféu de sua carreira - apesar de uma reação amarga ao seu estilo de jogo.

Por outro lado, os torcedores da Lazio que ficaram magoados com a saída de Inzaghi para a Inter, comemoraram a nomeação de um treinador tão reverenciado, mas Sarri não estará trabalhando com nada parecido com seus dois ex-clubes clubes mais recentes.

Isso pode muito bem ser adequado para ele, no entanto. Embora possa não estar feliz com o presidente da Lazio, Claudio Lotito, Sarri fez seu melhor trabalho - no Empoli e Napoli - com times sem superestrelas.

O segredo, como Capello destacou, será como os jogadores responderão ao seu belo mas exigente tipo de futebol.

O meio-campista Gonzalo Escalante já revelou que "ainda está tentando se controlar" sendo solicitado a jogar a 2.000 km por hora, enquanto Sarri foi recentemente pego avisando Elseid Hysaj durante uma sessão de treinamento que se ele jogasse mais uma bola longa: "eu ' Vou atribuir uma penalidade ao outro time!"

A Lazio pode não ganhar o título, mas pode muito bem incomodar os adversários.

Juventus

A Juventus pode ter conquistado o quarto lugar no último dia da temporada passada, mas é a favorita de muitas pessoas para se sagrar campeã do Campeonato Italiano. Por quê? Massimiliano Allegri. Realmente é tão simples quanto isso.

Durante sua primeira passagem em Turim, Allegri conquistou cinco títulos consecutivos e chegou à final da Liga dos Campeões duas vezes. Só saiu porque queria reformular o plantel, chegando a sugerir a Andrea Agnelli que "se livrasse" de Cristiano Ronaldo.

No entanto, o presidente da Juve preferiu seguir o conselho de Pavel Nedved e Fabio Paratici e, em vez disso, se livrou de Allegri. A Velha Senhora regrediu nessa questão; sua tentativa de mudar sua forma de jogar acabou resultando no final de uma série de nove títulos consecutivos da Serie A.

Então, em uma tentativa de retornar às vitórias, Agnelli trouxe de volta Allegri e sua abordagem muito mais pragmática do jogo.

(Foto: Goal)

Obviamente, é uma boa notícia para os jornalistas, já que o Allegri raramente decepciona em suas coletivas de imprensa pré e pós-jogo. No mês passado, em sua segunda apresentação como treinador da Juve, surgiu a idéia de tornar Leonardo Bonucci capitão e Allegri deixou claro que não havia esquecido - ou perdoado - o zagueiro por ter saído para o Milan por um ano.

"Se ele quiser a braçadeira, pode comprar uma e jogar no campo com ela", disse o chefe da Velha Senhora aos repórteres. "E Leo sabe disso."

E isso é significativo aqui: depois dos experimentos de Sarri e Pirlo, a Juve mais uma vez tem um treinador que impõe respeito total de cada um dos integrantes do time.

O time pode ter feito apenas uma contratação importante, a de Manuel Locatelli do Sassuolo, e existem dúvidas sobre o futuro de Cristiano Ronaldo e como o atacante envelhecido reagirá ao passar mais tempo no banco, mas são adversários óbvios ao título. A equipe também se reforçou com o atacante do Santos, Kaio Jorge, embora seja muito novo.

"Allegri sabe como vencer", disse o lendário Arrigo Sacchi ao Gazzetta. "Ele conhece os caminhos que conduzem à vitória."

Inter de Milão

Quando a Inter apresentou Simone Inzaghi à imprensa como seu novo treinador em julho, ele admitiu: "Sei que haverá dificuldades."

No entanto, embora o ex-técnico da Lazio soubesse que Hakimi precisava ser vendido por causa dos problemas financeiros do clube, ele não tinha ideia de que também teria que trabalhar sem Lukaku.

Inzaghi chamou o atacante belga antes mesmo de sua nomeação ser oficializada, tão ansioso estava quando deixou claro à Lukaku o quanto queria trabalhar com ele. O time campeão da temporada passada, foi totalmente cautelosos em seus planos; planos que agora foram deixados de lado pela venda chocante de Lukaku para o Chelsea.

Inzaghi estava totalmente contra o acordo e fez tudo o que pôde para impedir que isso acontecesse. Agora, porém, ele deve de alguma forma unir um clube que ficou em estado de desordem apenas três meses após o título.

É uma tarefa árdua para o treinador de 45 anos, mas há motivos para otimismo. Em primeiro lugar, a personalidade de Inzaghi é tão positiva quanto o seu futebol.

(Foto: Goal)

O zagueiro da Inter Stefan de Vrij, que jogou sob seu comando na Lazio, diz que o ex-atacante é adepto à criar uma "grande atmosfera" dentro de um vestiário, enquanto o atacante do Ciro Immobile da Lazio, comparou as habilidades motivacionais de Inzaghi com às de Jurgen Klopp.

Além disso, embora Inzaghi possa não ser tão intenso quanto seu antecessor, Antônio Conte, ele joga em uma formação muito semelhante, no 3-5-2. Inzaghi teve tudo menos um começo ideal para o seu novo cargo, mas este não é exatamente um território desconhecido para ele, já que ele foi nomeado treinador da Lazio somente após Marcelo Bielsa ter deixado o clube, assumindo apenas uma semana o cargo.

Além disso, Inzaghi dificilmente exige altos investimentos, tendo feito maravilhas na Lazio - um triunfo da Copa da Itália, em 2019 e qualificação para a Liga dos Campeões no ano seguinte - com um orçamento muito pequeno.

Ele espera claramente que Edin Dzeko não seja o único atacante contratado para preencher a lacuna deixada por Lukaku. "A Inter de Conte confiou muito em Romelu e você não pode fazer a mesma coisa com Dzeko", disse o ex-zagueiro Daniele Adani ao Gazzetta. "Mas, nos últimos dois anos na Lazio, Inzaghi mostrou que sabe como construir ataques de maneiras diferentes."

Essencialmente, embora a Inter possa ter perdido Lukaku, eles não perderam todas as esperanças. A engenhosidade de Inzaghi significa que o Inter tem uma chance de conquistar o bicampeonato italiano.

Napoli

O Napoli ainda não gastou um centavo neste janela, mas o novo técnico, Luciano Spalletti, admite francamente que ficaria feliz se a janela de transferências fechasse agora. Ele está satisfeito com a composição atual de seu time e tem medo de perder um grande talento como Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly ou Fabián Ruiz.

"Eu queria me acorrentar a todos os jogadores", brincou ele no mês passado. E é fácil entender por que Spalletti está feliz com sua sorte. Gennaro Gattuso venceu a Copa da Itália no Napoli, depois de restaurar a ordem em um clube que ameaçava se separar durante uma disputa entre os jogadores e seus empregadores, mas não conseguiu garantir a classificação entre os quatro primeiros na temporada passada, com o Partenopei jogando fora a Liga dos Campeões qualificação com um empate lamentável em casa contra o Verona no último dia.

Mesmo sem a adição de novos jogadores, há todas as chances do time ter ainda mais sucesso do que na temporada passada. Há muito tempo existe a suspeita de que o Napoli deveria estar lutando pelo título, dada a força de seu time, especialmente com Victor Osimhen aparentemente pronto para uma segunda temporada espetacular no Estádio Diego Armando Maradona.

(Foto: Goal)

Spalletti tem 62 anos agora, estava sem treinar um clube há dois anos, nunca ganhou uma Seria A e seu último grande troféu no futebol italiano veio com a Roma, há 13 anos, quando ele conquistou a Copa da Itália.

No entanto, Spalletti é quase universalmente considerado um treinador inovador e uma personalidade amigável, mas poderosa, como ele mostrou com seu relacionamento com Francesco Totti.

Foi Spalletti quem tirou o melhor do lendário capitão da Roma, com sua formação 4-6-0 sem atacante - que inspirou a linha de ataque Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez e Wayne Rooney, de Sir Alex Ferguson.

Spalletti se desentendeu com o ex-capitão da Inter, Mauro Icardi, durante o tempo que passaram juntos no San Siro, então este não é um homem que tolera tolos.

Por enquanto, porém, grande parte do foco da mídia está em seu relacionamento com o presidente do clube - e produtor de cinema - Aurelio De Laurentiis. Do jeito que está, nada está fora de questão em relação à janela de transferência.

De Laurentiis, que diz que o Napoli tem "inúmeros" problemas financeiros, admite abertamente que pode haver idas e vindas até o último dia, mas se Spalletti chegar a setembro com seu time intacto, ele terá experiência e perspicácia tática para arquitetar uma campanha duradoura.

Milan

Stefano Pioli insistiu que mesmo que o Milan não conquistado o título na temporada passada, sua campanha não poderia ser considerada um fracasso. No entanto, se os ex-líderes tivessem ficado de fora da Liga dos Campeões, isso teria sido um grande golpe para os cofres do clube e para as esperanças do treinador de se manter no cargo.

Afinal, Pioli nunca ganhou uma grande honra na alta hierarquia, então a decisão do Milan de abandonar repentinamente seu grande plano para permitir que Ralf Rangnick reconstruísse os time de cima a baixo teria parecido ridícula.

Pioli, porém, garantiu o segundo lugar com uma vitória impressionante sobre a Atalanta, na última rodada, e declarou com orgulho: "A Bela Adormecida vai agora despertar em sua própria casa: um dos maiores clubes da Liga dos Campeões."

Claro, há pouco espaço para contos de fadas no futebol e o Milan sofreu uma brutal verificação da realidade quando perdeu Donnarumma e Hakan Calhanoglu por absolutamente nada.

Para ser justo, o Milan provavelmente fez o melhor que pôde ao substituir os dois, ao contratar Mike Maignan do Lille e Brahim Diaz do Real Madrid por empréstimo de dois anos.

(Foto: Goal)

Olivier Giroud também chegou do Chelsea e o jogador francês tem um desempenho comprovado ao mais alto nível. A preocupação óbvia, porém, é que Giroud tem 34 anos e vai disputar o papel de atacante com Zlatan Ibrahimovic, de 39 anos.

Ainda assim, Pioli provou ser capaz de extrair o máximo de um time jovem. Ao contrário de muitos de seus colegas na Serie A, ele não é franco, não corteja polêmica e não participa de jogos mentais. Ele é honesto, leal e amável, e é exatamente por isso que ele conseguiu restaurar o lugar do Milan na elite italiana.

"É muito fácil reconhecer 'vencedores' apenas como aqueles que vencem ligas", disse ele à Milan TV. "Mas o meu sonho, profissionalmente falando, é ganhar alguma coisa, e fazer isso com o Milan seria algo para comemorar."

Atalanta

Gian Piero Gasperini prova perfeitamente o argumento de que nem todos os vencedores tem um título na sua carreira. O treinador da Atalanta ainda não ergueu nenhum troféu desde que chegou ao clube, há cinco anos, mas o seu desempenho é verdadeiramente notável.

Pela terceira temporada consecutiva, o time com apenas a 11ª maior folha salarial da Serie A, vai competir na Liga dos Campeões. Destacando porque a Atalanta é superestimativa no futebol europeu.

Existem várias razões para seu sucesso surpreendente, incluindo seu domínio do mercado de transferências e suas conquistas na base, mas nada disso seria possível sem Gasperini.

Os jogadores vem e vão na Atalanta. A única constante é seu estilo de jogo emocionante, com Gasperini disposto a jogar um contra um na defesa, permitindo que os laterais bombardeiem a defesa adversária, no esquema 3-4-1-2 com uma linha de ataque incrivelmente fluida.

(Foto: Goal)

A Atalanta perdeu duas importantes peças: Pierluigi Gollini e Cristian Romero, gerando temores entre os torcedores de um excelente elenco ser desmontado mais uma vez.

No início desta temporada, algunstorcedores deixaram uma mensagem para o presidente Antonio Percassi, fora do campo de treinamento do clube que dizia: "Ingressos para a temporada, amistosos, o mercado de transferências - Não se engane, há uma cidade aqui a ser respeitada."

No entanto, a diretoria substituiu Gollini pelo conceituado Juan Musso da Udinese, enquanto Merih Demiral, assim como Romero antes dele, chegou da Juventus com algo a provar nesta temporada.

Se ambos se acomodarem rapidamente e, a Atalanta conseguir persuadir Duvan Zapata a continuar no clube apesar do interesse da Inter, eles têm todos os motivos para sonhar em ganhar um título no final desta, uma das temporadas mais abertas da história da Serie A.

Eles não têm dinheiro para competir. Mas eles têm estabilidade e estratégia. Como Gasperini disse: "Só porque você é humilde, não significa que não possa ser ambicioso. Acredito firmemente que você terá mais chances de obter bons resultados se jogar um bom futebol". E nenhum outro time da Serie A joga melhor do que o Atalanta de Gasperini.