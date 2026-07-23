À semelhança de Núñez: um futuro sombrio aguarda Yassine Bounou no Al-Hilal!

Os rumores multiplicaram-se nas últimas horas em torno do futuro do marroquino Yassine Bounou no Al Hilal, na sequência de relatos que apontaram para uma possível saída do guarda-redes das fileiras do "Chefe".

O Al Hilal prossegue com os seus reforços de verão, tendo chegado a um acordo com o West Ham United para a compra do contrato do extremo holandês Summerville, cuja contratação será oficializada dentro de 48 horas.

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O jornalista Abdulaziz Al Muraisel, próximo do Al Hilal, confirmou que a direção do clube está a estudar seriamente retirar o nome de Bounou da lista local e aproveitar a presença do guarda-redes nacional Mohammed Al Owais.

Esclareceu que o papel de Bounou ficaria limitado à participação apenas na Champions League Asiática e, caso o guarda-redes marroquino recuse, será dispensado de forma definitiva no presente verão.

Isto acontece com o objetivo de libertar espaço para Summerville na lista local e para os restantes estrangeiros durante as competições da nova temporada, o que coloca o guarda-redes marroquino perante um destino sombrio.

Esta situação assemelha-se à do uruguaio Darwin Núñez, cujo nome foi retirado da lista local a meio da temporada passada, ficando limitado a participar apenas nas competições asiáticas.



