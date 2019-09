A seleção precisa de Neymar e Neymar precisa da seleção, diz Tite antes de amistoso

Atacante deve ser titular mesmo sem jogar nos últimos 3 meses; Tite ainda o compara com Messi e Cristiano Ronaldo

A seleção brasileira conquistou a sem Neymar, cortado por lesão dias antes da competição começar. Mas ainda assim, Tite acredita que tanto jogador quanto equipe precisam um do outro.

“Eu mostro alguns números e dou um outro viés. Sabe qual o aproveitamento da equipe com Neymar e sem Neymar? É praticamente a mesma coisa. A equipe se fortaleceu em relação a isso. Ao mesmo tempo, Neymar é indispensável. Quando Neymar está em campo, 50% dos gols são dele ou nascem de assistência dele. A conclusão? A equipe precisa da individualidade do grande atleta. A equipe precisa do Neymar e o Neymar precisa da equipe", analisou o treinador.

Mesmo sem jogar há praticamente 3 meses, o camisa 10 deverá ser escalado como titular no amistoso desta sexta-feira contra a . Tite espera que o ambiente da seleção possa fazer bem ao atleta e que ele encontre novamente o bom futebol.

“Essa é a variável que podemos trabalhar juntos. Seleção, eu, comissão e Neymar. É entender o grande desempenho dentro de campo. Eu, Fábio Mahseredjian e Ricardo Rosa vamos estar atentos para proporcionar esse desenvolvimento. Buscamos informações com o e sabemos como está a parte física, a parte técnica. Ele está recuperado. Ele está pronto para jogar e ajudar".

Envolvido em negociações para deixar o nesta janela de transferências, Neymar é colocado entre os melhores do mundo pelo treinador da seleção, embora ele não esteja no top 10 da Fifa pelo segundo ano consecutivo.

“Ele é top 3 para mim. De qualidade técnica e individual, coloco Messi acima, Cristiano Ronaldo e depois abre uma outra geração, com Neymar e Hazard como os extraordinários. Eles pensam na mesma velocidade, mas Neymar executa mais rápido. Ele, em forma, é imparável. Essa retomada dele é nosso papel potencializar. Temos que dar essa oportunidade".

O deve ir à campo em Miami com a seguinte escalação: Ederson; Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Arthur e Coutinho; Neymar, Richarlison e Firmino.