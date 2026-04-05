A seleção juvenil do Marrocos encerra o Campeonato do Norte da África com mais uma conquista

A seleção marroquina sub-17 alcançou uma conquista notável no Campeonato da União do Norte da África, que serve de qualificatória para a Copa Africana das Nações.
O Marrocos conquistou o título com pontuação máxima, após vencer na última rodada, neste domingo, a seleção da Líbia por 3 a 1, no Estádio dos Mártires de Benina, na cidade de Bengasi, na Líbia.
O Marrocos encerrou o primeiro tempo com vantagem de 2 a 1. Adam Bougazir abriu o placar para os Leões do Atlas aos dois minutos, e a seleção líbia empatou com um gol de Mohamed Jaroud aos dez minutos.
O jogador Adam Bouaziz voltou a marcar seu segundo gol pessoal aos 45 minutos, encerrando o primeiro tempo com o placar de 2 a 1.
A seleção marroquina marcou o terceiro gol aos 55 minutos, por meio do jogador Adnan Boujovi.
A seleção marroquina conseguiu manter a invencibilidade durante este torneio, após vencer as quatro partidas: a primeira contra a seleção tunisiana por 2 a 0, a segunda contra a seleção argelina por 3 a 0, a terceira contra a seleção egípcia por 2 a 1 e, finalmente, contra a seleção líbia.
