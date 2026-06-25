A seleção iraniana divulga sua posição oficial sobre as comemorações da comunidade LGBT na partida contra o Egito

A seleção iraniana anunciou sua posição oficial sobre a crise decorrente do fato de sua próxima partida contra o Egito coincidir com as comemorações do “Dia do Orgulho” (Pride Matchday), uma iniciativa em defesa dos direitos da comunidade LGBT.

O aguardado jogo entre Egito e Irã, marcado para a manhã do próximo sábado em Seattle, continua gerando ampla polêmica.

A comissão organizadora da cidade americana já escolheu essa data para dedicar a partida ao “Dia do Orgulho” e celebrar a comunidade LGBT.

Nenhuma das duas seleções deseja se associar a essa iniciativa, especialmente porque ela entra em conflito com os valores religiosos e culturais dos dois países.

Antes do início do torneio, o Egito e o Irã rejeitaram essa iniciativa e solicitaram o cancelamento de quaisquer eventos relacionados a ela que coincidissem com o jogo.

Um porta-voz da seleção iraniana declarou ao jornal *New York Times*, nesta quinta-feira: “O Irã e o Egito são dois países muçulmanos unidos por laços culturais e religiosos profundos”.

E acrescentou: “As opiniões expressas pelas duas federações refletem os valores e crenças comuns aos povos dos dois países. Nossa posição é que não deve haver nenhuma comemoração ou atividade promocional relacionada a esse movimento dentro do estádio ou no contexto da partida”.