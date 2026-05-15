A seleção holandesa vai para a Copa do Mundo em uma situação não ideal, e não há nada de errado nisso

Na seção “Tribunegeluiden”, oVoetbalzone inverte os papéis e dá ao leitor a oportunidade de publicar um artigo de opinião, uma coluna ou qualquer outro texto interessante sobre futebol em nosso site. Nesta edição da “Tribunegeluiden”, a palavra é de Jeyan Sahin, que escreve sobre a seleção holandesa.

Por Jeyan Sahin

Após o memorável torneio mundial no Catar, a tão conhecida ansiedade da Copa do Mundo finalmente voltou. A seleção holandesa terá uma nova chance no próximo verão, e o técnico Ronald Koeman continuará no comando durante o próximo torneio na América do Norte.

Com um forte trauma nas costas, composto por três finais perdidas, a Oranje tem tanto esperança quanto receio no que diz respeito à Copa do Mundo. Chegar a tantas finais é impressionante, mas também se quer ganhar o torneio de futebol mais prestigiado do mundo pelo menos uma vez.

A Holanda, apaixonada por futebol, é por natureza bastante crítica e, mesmo agora, não foge a esse hábito. Dizem que o técnico não seria adequado, que daria preferência injustificada a seus favoritos pessoais e que praticaria um futebol pragmático.

Outro problema seria a posição de atacante e a falta de um “6” de classe mundial como Mark van Bommel ou Nigel de Jong. A seleção holandesa estaria, portanto, com deficiências qualitativas em algumas posições cruciais e precisa buscar desesperadamente a solução ideal.

Se a recuperação de Malen na Itália não for espetacular o suficiente, será crucial que Memphis Depay esteja em plena forma. Caso contrário, a Holanda pode ser descartada para a Copa do Mundo e uma eliminação precoce será provável.

No entanto, a situação também poderia ser diferente. Afinal, a Holanda tem, de fato, os recursos para fazer deste um torneio de sucesso, e encontrar o camisa 9 ideal deve estar muito mais abaixo na lista de prioridades.

Na verdade, a atual seleção holandesa conta com perfis que causariam inveja a muitos grandes países do futebol. No futebol, o foco costuma estar em definir o que se deseja e, em seguida, procurar o jogador ideal para preencher essa lacuna.

Por outro lado, também é possível analisar o que está disponível e, a partir daí, criar um sistema ideal. Se a Seleção Holandesa adotar essa última abordagem, um torneio de sucesso estará ao seu alcance.

Estar à altura do desafio

Parece sempre um clichê, mas as equipes e os atletas mais bem-sucedidos são definidos por sua mentalidade de competição. Isso envolve, naturalmente, a preparação, mas sobretudo a capacidade de lidar com certos cenários que não são previsíveis.

Uma Rússia surpreendentemente acima do esperado, uma Argentina extremamente incômoda, as chances contra a Espanha e a derrota típica contra a Inglaterra: a seleção holandesa tem preocupações maiores do que a falta da luxuosa posição de ter que escolher entre Robin van Persie e Klaas-Jan Huntelaar.

Busca-se demais o jogador ou a formação perfeita, e dá-se pouca atenção à mentalidade coletiva necessária durante um torneio de mata-mata.

Infelizmente, a Holanda tem experiência com decepções em torneios finais e, todas as vezes, pequenas margens são a explicação para o fracasso. No entanto, essas mesmas margens podem ser evitadas. Não, não com o atacante perfeito, a contratação de Peter Bosz ou a mudança para um 5-3-2.

Muito mais importante é a mudança de mentalidade da seleção holandesa. E, nesse aspecto, há exemplos marcantes que podem servir de referência.

Pense na Argentina durante a Copa do Mundo no Catar, no Liverpool sob o comando de Jürgen Klopp, no Arsenal de Mikel Arteta, no Atlético de Madrid de Diego Simeone, no FC Barcelona sob o comando de Hansi Flick e no atual domínio do Paris Saint-Germain. Equipes diferentes, com treinadores que adotam filosofias totalmente distintas e que contavam com perfis de jogadores muito diferentes.

No entanto, há uma semelhança crucial visível nessas equipes: em tudo o que mostraram, a influência do treinador e o DNA da equipe eram evidentes.

A Argentina conseguiu fazer com que dezoito jogadores jogassem como se suas vidas dependessem disso, e o mesmo vale para os jogadores das outras equipes mencionadas.

O PSG perdeu Neymar e Kylian Mbappé em um período relativamente curto. O Liverpool teria um meio-campo de nível abaixo do topo. O ataque do Arsenal estaria longe de ser bom o suficiente. O Barça não conseguiria lidar com os problemas financeiros e a falta de zagueiros centrais adequados. A Argentina teve que jogar com uma defesa medíocre e dez jogadores em campo porque Lionel Messi não fazia nada sem a bola. No entanto, pouco se notou dessas deficiências assim que a partida começou.

A questão é que toda equipe de sucesso ou que supera as expectativas, assim como a atual Seleção Holandesa, carece de perfis importantes.

No fim das contas, isso pouco importou, porque a mentalidade e a estrutura estavam totalmente alinhadas. É nisso que a Holanda deve se concentrar muito mais, em vez de na falta do jogador perfeito em uma determinada posição.

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Não perder é mais importante do que vencer com grande vantagem

É verdade que a Seleção Holandesa não conta com Van Persie, Arjen Robben e Van Bommel, e isso é uma pena. Por outro lado, a Holanda possui qualidades que mal se viam em 2010 e 2014.

A maioria concorda que os zagueiros centrais são de altíssimo nível. Mas a Holanda também conta hoje com excelentes jogadores versáteis nas laterais. Esse fenômeno parece estar aumentando nos últimos anos. Grandes treinadores como Pep Guardiola, Xabi Alonso e Arteta aproveitam isso, e, para citar exemplos, podemos pensar em jogadores como Josko Gvardiol, Piero Hincapié, Jurriën Timber e Jules Koundé.

Esse tipo de jogador traz a habilidade defensiva de um zagueiro central, mas é bom o suficiente com a bola para reproduzir certos elementos de um lateral. A Seleção Holandesa tem atualmente um belo conjunto de opções para essa posição, e isso deve ser aproveitado no próximo verão.

No meio-campo, a falta de um controlador de classe mundial já é suficiente

. Em certa medida, com razão, mas esta continua sendo uma linha que a Seleção Holandesa pode transformar em uma arma. Com Frenkie de Jong e Ryan Gravenberch, há a capacidade técnica e de controle necessária para enfrentar as maiores seleções.

Indiretamente, isso também garantirá que a Holanda seja mais estável defensivamente, pois, devido à confiabilidade técnica, haverá menos momentos em que a Holanda perderá a bola desnecessariamente. O meio-campo pode então ser complementado com um jogador inteligente e ágil como Tijjani Reijnders ou alguém com a técnica de chute de Teun Koopmeiners. No entanto, será de enorme importância que Gravenberch e De Jong se mantenham em forma, pois a diferença de qualidade em relação a esses dois é significativa.

O ataque é, sem dúvida, a linha mais comentada. Tradicionalmente, a seleção holandesa conta com craques de nível mundial no ataque, mas atualmente essa é talvez a linha mais fraca. Cody Gakpo e Donyell Malen são excelentes jogadores, mas, comparados com o que as outras grandes seleções têm no ataque, o elenco pode parecer um pouco fraco. No entanto, devido ao potencial da defesa e do meio-campo, isso não precisa ser um grande problema.

Para isso, porém, ainda é preciso que haja uma mudança ou que se note uma melhora. Com muita frequência, a Holanda coloca em campo defensores de classe mundial e jogadores suficientes atrás da bola, mas mesmo assim sofre gols com demasiada facilidade.

Deve-se dar menos atenção ao número de defensores que os atacantes conseguem passar e mais atenção à disciplina tática, à pressão e à obsessão por vencer.

Imago

Há inspiração e esperança para uma bela Copa do Mundo

Em 2010 e 2014, a Holanda contava com atacantes de classe mundial, mas a retaguarda era vulnerável; e, frustrantemente, atualmente é exatamente o contrário. Ainda assim, podemos aguardar com sincera esperança a próxima Copa do Mundo.

A Holanda tem, de fato, um time capaz de dominar a área de 16 metros, jogadores para criar gols em todo o campo e defensores de classe mundial à disposição. Isso permite “sofrer” sem a posse de bola contra as seleções de ponta, algo em que, por exemplo, o Chelsea de Thomas Tuchel, vencedor da Liga dos Campeões, era tão bom.

A declaração do técnico do PSV, Bosz, também é inspiradora. O PSV estava passando por um período difícil e perguntaram a Bosz como a “máquina” do PSV voltou a funcionar a todo vapor. O técnico revelou ter se inspirado em Arteta. O Arsenal, tanto no ataque quanto na defesa, era capaz de surpreender constantemente o adversário. Isso garantia uma conexão contínua e, consequentemente, uma formação sólida. O mesmo técnico, os mesmos jogadores, mas uma mentalidade diferente: o PSV voltou à boa forma e o sucesso veio em seguida.

O futebol holandês tem muitos aspectos bem organizados. A formação dos jovens, o papel determinante no futebol total, a revelação de grandes nomes e a mundialmente famosa formação de treinadores: em várias áreas causamos boa impressão e, do ponto de vista internacional, assumimos até mesmo um papel de exemplo.

Sem a bola, no aspecto mental-tático, a melhoria é possível e até mesmo necessária. Neste verão, é hora de a Seleção Holandesa mostrar também nesse aspecto que é um país gigantesco no futebol.

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