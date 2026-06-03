A seleção holandesa passa por exames médicos no novo clube poucas horas antes do jogo de despedida contra a Argélia

Denzel Dumfries já passou pelo exame médico nesta quarta-feira, segundo informou Noa Vahle ao programa Vandaag Inside. O jogador da seleção holandesa está prestes a concretizar a transferência dos seus sonhos para o Real Madrid.

A transferência de Dumfries do Inter para o Real Madrid ganhou força repentinamente nos últimos dias. José Mourinho já teria dado sinal verde, o que significa que o lateral-direito assinará em breve um contrato até meados de 2030 na capital espanhola.

Segundo informações, o Real Madrid está fazendo uso da cláusula de rescisão limitada de 20 milhões de euros prevista no contrato de Dumfries. O holandês deve se tornar o sucessor de Dani Carvajal, que possivelmente poderá seguir o caminho inverso, após interesse de Milão.

De acordo com as informações de Vahle, Dumfries já teria passado pelo exame médico na quarta-feira. Como ele também está em plena preparação para a Copa do Mundo com a seleção holandesa, o exame não teria ocorrido em Madri, mas sim na Holanda.

Assim, Dumfries também estará presente na quarta-feira no De Kuip, onde a seleção holandesa disputará o jogo de despedida antes da Copa do Mundo contra a Argélia. O jogador, com 71 partidas pela seleção, está suspenso após o cartão vermelho recebido no amistoso contra o Equador em março.

“Apesar de outras notícias no exterior, o suspenso Dumfries estará ‘normalmente’ presente no De Kuip”, confirma também Mike Verweij em nome do De Telegraaf.

Mats Wieffer substituirá Dumfries na quarta-feira como lateral-direito da seleção holandesa. O jogador de 26 anos do Brighton & Hove Albion teve uma excelente temporada na Premier League.