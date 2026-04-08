A seleção holandesa não precisa temer o herói sueco da repescagem: “Estou em choque”

Um grande revés para Gustav Lundgren. O ala-direito da Suécia sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles e, por isso, é obrigado a desistir da próxima Copa do Mundo, na qual a seleção holandesa seria um dos adversários.

Lundgren (30) sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles durante o aquecimento da partida de seu clube, o GAIS Göteborg, contra o Djurgardens. Agora, parece que o ponta terá de passar meses em reabilitação, o que torna a Copa do Mundo inviável.

O azarado jogador sueco estreou-se na seleção nacional em novembro do ano passado, aos trinta anos. Sua segunda partida pela seleção aconteceu apenas no final de março. Naquele jogo, Lundgren esteve na origem do gol de 3 a 2 marcado por Viktor Gyökeres contra a Polônia, garantindo assim a vaga na Copa do Mundo.

“Estou um pouco em choque e ainda não percebi totalmente o que aconteceu”, lamentou Lundgren em entrevista a vários meios de comunicação suecos. “A participação na Copa do Mundo não era algo garantido para mim. Por isso, é uma pena que eu não possa estar lá.”

“Tenho uma longa recuperação pela frente. Esta temporada está praticamente encerrada”, afirmou o jogador, que já disputou duas partidas pela seleção, e que começa a temporada do campeonato sueco na primavera e, normalmente, joga sua última partida no outono.

A seleção holandesa enfrenta a Suécia em 20 de junho, na segunda partida do grupo F. Japão e Tunísia são os outros adversários da equipe do técnico Ronald Koeman.