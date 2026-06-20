A seleção holandesa goleou a Suécia e está praticamente garantida na próxima fase

A seleção holandesa conquistou, na noite de sábado, uma vitória esmagadora sobre a Suécia durante a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Em Houston, a Oranje estabeleceu logo no início as bases para uma vitória ampla, graças a dois gols de Brian Brobbey e dois de Cody Gakpo. Anthony Elanga marcou um gol pela Suécia, mas um gol no final da partida de Crysencio Summerville selou a vitória retumbante por 5 a 1. Com quatro pontos no Grupo F (e um saldo de gols excelente), a seleção holandesa está praticamente garantida na segunda fase.

O técnico Ronald Koeman surpreendeu antes da partida ao escalar Brobbey como titular, que ocupou a vaga de Crysencio Summerville. Com isso, Donyell Malen passou a atuar na ala direita. Brobbey retribuiu essa confiança logo aos cinco minutos. Um ataque fluido pela ala esquerda terminou com Cody Gakpo, que cruzou a bola com precisão na frente do gol. Brobbey estava atento e, de perto, marcou o 1 a 0.

A Suécia reagiu imediatamente com uma chance de Viktor Gyökeres, mas Bart Verbruggen fez a defesa. A seleção holandesa continuou dominando a partida e, aos 17 minutos, ampliou a vantagem. Desta vez, o cruzamento veio de Denzel Dumfries pela direita e, mais uma vez, Brobbey foi quem finalizou. Com um toque sutil, ele enganou o goleiro Kristoffer Nordfeldt, marcando o 2 a 0.

A Holanda parecia caminhar para uma noite tranquila, mas, após o primeiro intervalo para hidratação, o panorama da partida mudou. A Suécia ajustou sua tática e passou a controlar cada vez mais o jogo. Yasin Ayari, Alexander Isak e Gyökeres criaram perigo, enquanto Verbruggen precisou intervir várias vezes para impedir o gol de empate.

Pouco antes do intervalo, a Seleção Holandesa chegou a escapar de um gol sofrido. Gustaf Lagerbielke converteu uma cobrança de falta após Verbruggen ter falhado na defesa, mas o zagueiro sueco estava impedido. Assim, a Holanda foi para o vestiário com uma confortável vantagem de 2 a 0, apesar de uma fase em que a Suécia havia assumido a iniciativa.

Koeman fez uma substituição no intervalo, colocando Summerville no lugar de Malen. Essa mudança surtiu efeito quase imediato. Apenas dois minutos após o reinício, um cruzamento de Dumfries voltou a criar perigo. Brobbey ficou um pouco aquém de marcar seu terceiro gol da noite, mas atrás dele Gakpo estava pronto para marcar o 3 a 0.

A Suécia foi então obrigada a arriscar mais, o que abriu espaço para os contra-ataques holandeses. Aos 54 minutos, a Seleção Holandesa aproveitou ao máximo a oportunidade. Summerville manteve a visão de jogo durante um contra-ataque rápido e encontrou Gakpo, que cortou para dentro e chutou no canto curto: 4 a 0. Com isso, o jogo parecia definitivamente decidido.

No entanto, a Holanda recebeu um aviso alguns minutos depois. Após um contra-ataque rápido da Suécia, o substituto Anthony Elanga aproveitou ao máximo sua velocidade e passou por Verbruggen para marcar o 4 a 1. No entanto, acabou sendo apenas um gol de honra.

A Seleção Holandesa controlou os minutos finais, nos quais Memphis Depay ainda entrou em campo no lugar do brilhante Brobbey. A Suécia continuou buscando mais gols para melhorar o saldo de gols, mas acabou sofrendo mais um gol da Holanda nos minutos finais.

Aos 89 minutos, Summerville recebeu a bola a cerca de dezessete metros do gol e, como reserva, colocou a bola com precisão no canto inferior esquerdo. Com esse belo gol, o reserva fixou o placar final em 5 a 1 e coroou uma noite convincente da Seleção Holandesa em Houston.