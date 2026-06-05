A seleção holandesa faz um minuto de silêncio antes do primeiro treino nos EUA

A seleção holandesa realizou um minuto de silêncio antes do primeiro treino nos Estados Unidos. A homenagem foi em memória do falecimento do ex-gerente da equipe, Hans Jorritsma, ocorrido na quinta-feira aos 77 anos, após um período de doença.

Os jogadores do técnico Ronald Koeman fizeram um minuto de silêncio no campo de treinamento da Etihad City Football Academy, em Nova York. No total, a seleção holandesa realizará três treinos neste local.

Na próxima segunda-feira, será disputado o último jogo-amigo antes do início da Copa do Mundo. O adversário será o Uzbequistão, comandado pelo técnico Fabio Cannavaro. Aliás, não haverá público presente neste amistoso internacional.

Jorritsma foi jogador de hóquei, ex-técnico da seleção de hóquei e, por mais de duas décadas, atuou como gerente da seleção holandesa de futebol. Jorritsma ingressou na KNVB em 1996 nessa função, por indicação do então técnico da seleção, Guus Hiddink. Ele ocuparia esse cargo por nada menos que 21 anos, até se despedir da Oranje em 2017.

Durante esse período, ele participou de muitos torneios finais e trabalhou com vários técnicos da seleção. No total, ele viajou com a seleção holandesa quatro vezes para uma Copa do Mundo e outras quatro vezes para um Campeonato Europeu.

Louis van Gaal, Frank Rijkaard, Marco van Basten, Bart van Marwijk, Hiddink, Danny Blind e Dick Advocaat foram os técnicos com quem Jorritsma trabalhou durante seu período na seleção de futebol.

Jorritsma estava presente quando a seleção holandesa chegou à final da Copa do Mundo de 2010 e perdeu in extremis para a Espanha. Depois que a Holanda não se classificou para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, o dirigente deixou a KNVB.