A seleção holandesa quebrou dois recordes da Copa do Mundo com a vitória esmagadora por 5 a 1 sobre a Suécia. Esse foi, de fato, o décimo quarto jogo consecutivo da Holanda na Copa do Mundo sem sofrer nenhuma derrota, e até mesmo o décimo oitavo jogo consecutivo na fase de grupos.

Essas estatísticas não levam em conta o resultado após uma eventual disputa de pênaltis. Em outras palavras: se uma partida for decidida por pênaltis, o resultado é considerado, de qualquer forma, um empate.

Isso significa que a Holanda não perde uma partida da Copa do Mundo desde 2010, quando foi derrotada pela Espanha por 0 a 1 na final. Em 2014 e 2022, a Holanda foi eliminada pela Argentina nos pênaltis — mas isso conta como empate — e, em 2018, a Seleção Holandesa não participou do torneio.

Isso significa que a seleção holandesa está agora há quatorze partidas consecutivas na Copa do Mundo sem perder. Isso nunca havia acontecido com nenhum país. O recorde anterior, de treze, pertencia ao Brasil, entre 1958 e 1966.

E esse não é o único recorde. A Holanda também não perde uma partida na fase de grupos de uma Copa do Mundo há muito tempo.

A última derrota ocorreu em 1994, quando a Bélgica venceu por 1 a 0 em Orlando. Nas dezoito partidas da fase de grupos disputadas desde então, a Holanda não sofreu nenhuma derrota.

Esse recorde pertencia anteriormente ao Brasil. Entre 2002 e 2022, aquele país permaneceu invicto por 17 partidas consecutivas na fase de grupos.