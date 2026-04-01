A seleção holandesa enfrenta a Suécia na Copa do Mundo em um dia muito especial: “Devem ser dois dias de festa”

A Suécia se classificou na terça-feira para a Copa do Mundo após uma final de repescagem de tirar o fôlego contra a Polônia (3 a 2), onde ficará no Grupo F ao lado da Holanda, do Japão e da Tunísia. O ex-jogador da Eredivisie Rasmus Lindgren, em entrevista ao De Telegraaf, alerta sobre Viktor Gyökeres e acredita que a Suécia tem boas chances contra a Oranje.
A partida entre a Holanda e a Suécia será disputada no dia 20 de junho, em Houston. O fato de a partida cair justamente nesse dia é especial para o país escandinavo. É que exatamente nesse dia é comemorado o feriado nacional do Solstício de Verão, quando os suecos celebram o verão em grande estilo.
“Na noite anterior é a Noite do Solstício de Verão, a maior festa da Suécia”, conta Lindgren, que jogou pelo Ajax e pelo FC Groningen, entre outros. “É quando todo mundo sai para dançar e beber. E no Dia do Solstício de Verão, a Suécia joga contra a Holanda. Esses dois dias devem ser de festa para os suecos.”
Lindgren (41), atualmente assistente técnico do BK Häcken, atribui o sucesso a Graham Potter. O técnico da seleção assumiu o cargo em março, substituindo Jon Dahl Tomasson, cujo desempenho foi muito decepcionante, virou o jogo e viu seus esforços serem recompensados com a classificação para a Copa do Mundo.
Potter certamente não é um desconhecido na Suécia. O inglês de 50 anos foi o técnico principal do Östersunds FK por sete anos na década passada (2011–2018) e, nesse período, aprendeu a falar sueco fluentemente. “Ele é realmente o cara na Suécia agora”, compartilha Lindgren.
“Sob o comando de Tomasson, as coisas estavam muito ruins. O ponto forte do futebol sueco é uma boa organização defensiva, mas Tomasson fazia a equipe jogar um contra um por todo o campo. Isso não combinava de forma alguma com as qualidades do grupo”, continua Lindgren em entrevista ao De Telegraaf.
“O que Potter fez logo de cara foi organizar bem a defesa. Com isso, ele obteve sucesso imediato. Ele entende os pontos fortes do futebol sueco. Com Tomasson, não havia compatibilidade alguma. Ele já partia em desvantagem por ser dinamarquês na Suécia e nunca rolou uma boa sintonia.”
O atacante do Arsenal, Gyökeres, é o jogador que a seleção holandesa deve ficar de olho, acredita Lindgren. “Ele também passou por um longo período sem marcar gols pela seleção sueca, mas isso também teve a ver com o baixo nível de jogo da Suécia. Agora ele está em grande forma.”
“Gyökeres é muito perigoso no contra-ataque e, por isso, é o atacante ideal para esta seleção sueca”, afirma Lindgren. Antes do confronto com a Suécia, a Holanda já terá disputado sua primeira partida da fase de grupos, contra o Japão. A Suécia estreia um dia depois (15 de junho) contra a Tunísia.