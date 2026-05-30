A seleção holandesa é alvo de críticas severas ao chegar a Zeist: “Ele faz parte de uma banda de rock?”

Os jogadores da seleção holandesa se reuniram em Zeist, em preparação para a Copa do Mundo. Nos comentários de um vídeo publicado pelo OnsOranje sobre a chegada dos jogadores, o assunto principal é um único jogador: Memphis Depay.

A escolha de roupa de Memphis mais uma vez gera muitas críticas nos comentários. “Memphis está numa banda de rock ou o quê?”, pergunta alguém, por exemplo.

“Depay vai ficar no banco só por causa da roupa, cara, cara, cara...”, reage outro. Outra pessoa diz: “Memphis está tentando parecer artístico de novo? Os criativos holandeses estão expostos no Rijksmuseum. Que jogador de merda, que nojo.”

Uma das reações com mais curtidas diz: “Memphis parece que acabou de marcar 35 gols e dar 15 assistências. O problema é que ele estava e continua meio lesionado e quase não jogou.”

No entanto, as reações em relação a Memphis não são apenas negativas. Especialmente do Brasil, onde o atacante joga, chegam muitos elogios.

“Um campeão do mundo, Memphis, o mais estiloso”, escreve alguém em português. “Nosso 10”, “Sou brasileiro, mas vou torcer por vocês, holandeses” e “Chefe Depay”, também se pode ler, igualmente em português.

A Copa do Mundo começa para a seleção holandesa no dia 14 de junho, contra o Japão. Mais tarde, na fase de grupos, os adversários serão a Suécia (20 de junho) e a Tunísia (na madrugada de 25 para 26 de junho). Na próxima quarta-feira, a Holanda disputa um amistoso contra a Argélia.