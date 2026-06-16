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Siep Engelen

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A seleção holandesa chega a um acordo durante a Copa do Mundo sobre uma transferência sensacional de 60 milhões de euros

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J. van Hecke

O Tottenham Hotspur chegou a um acordo sobre a transferência de Jan Paul van Hecke, segundo informa David Ornstein, do The Athletic. O Brighton & Hove Albion receberá o equivalente a mais de sessenta milhões de euros pelo zagueiro, que atualmente está disputando a Copa do Mundo pela seleção da Holanda. 

Já havia um acordo pessoal entre Van Hecke e o Spurs há algum tempo, mas os clubes não chegavam a um consenso sobre o valor da transferência. Agora, chegou-se a um acordo também sobre esse ponto: o Tottenham pagará nada menos que 60 milhões de euros.

Ainda não se sabe exatamente por quanto tempo Van Hecke vai assinar, embora a Voetbal International saiba que se trata de várias temporadas. No Tottenham, ele se reunirá com o técnico Roberto De Zerbi, com quem já trabalhou anteriormente no Brighton. 

No Tottenham, Van Hecke será, além disso, companheiro de equipe de nomes como Micky van de Ven e Xavi Simons. Recentemente, Van de Ven já havia revelado ter conversado com Van Hecke sobre o Tottenham. 

“É claro que conversei com ele sobre o clube”, disse Van de Ven recentemente em uma coletiva de imprensa em Nova York. “Se seria um bom passo? Acho que sim.” 

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Agora que a transferência está fechada, Van Hecke pode se concentrar totalmente na Copa do Mundo. Lá, ele é uma peça fundamental na zaga central ao lado de Virgil van Dijk. Contra o Japão (2 a 2), Van Hecke fez uma excelente partida. 

A notícia da transferência também será recebida com grande entusiasmo em Breda. O NAC negociou, na venda de Van Hecke em 2020, uma participação de 7,5% sobre eventuais transferências futuras. Com a transferência para o Spurs, o clube receberá, portanto, cerca de 4,5 milhões de euros, além de uma taxa de formação.

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