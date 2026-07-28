A seleção feminina do Egito começou sua trajetória na Copa Africana de Nações Feminina, disputada no Marrocos, nesta terça-feira, com uma derrota catastrófica para a Zâmbia pelo placar de 6 a 0, na primeira rodada da fase de grupos.

A atacante zambiana Barbra Banda marcou 4 gols, conduzindo a seleção de seu país a uma vitória arrasadora sobre as jogadoras do Egito, enquanto os outros dois gols foram de Racheal Nachula e Ireen Lungu.

Essa vitória elevou a pontuação da seleção feminina da Zâmbia para 3 pontos na liderança do grupo, enquanto a seleção do Egito permaneceu sem pontos na lanterna da classificação.

A seleção feminina do Egito teve uma atuação muito modesta e não conseguiu responder à enxurrada ofensiva zambiana ao longo dos 90 minutos.

A seleção feminina do Egito está no Grupo 3, ao lado das seleções da Zâmbia, do Malawi e da Nigéria.

A seleção feminina do Egito joga na segunda rodada no próximo sábado contra o Malawi, e encerra sua trajetória na fase de grupos na quarta-feira diante da Nigéria.