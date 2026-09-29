Hossam Hassan, técnico da seleção do Egito, revelou o motivo da ausência do capitão dos Faraós, Mohamed Salah, na partida contra o Sudão do Sul, na noite desta terça-feira, que terminou com a vitória do Egito por 5 a 0, na segunda rodada das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

A federação de futebol havia anunciado em comunicado oficial após o jogo contra Angola, na primeira rodada, que terminou com empate sem gols, que Salah desfalcaria a equipe contra o Sudão do Sul devido ao gramado sintético do estádio.

No entanto, Hossam Hassan declarou na coletiva de imprensa após a partida contra o Sudão do Sul: "Salah ficou de fora do jogo por motivos pessoais".

E acrescentou: "Mohamed Salah é um jogador muito importante para nós, e toda a seleção passou por circunstâncias difíceis na partida contra Angola. As condições teriam sido diferentes se tivéssemos tido um período de preparação mais longo".

E prosseguiu: "Não quero dar justificativas nem desculpas, mas a seleção do Egito não depende de ninguém. Todos os jogadores são importantes, não é admissível que um país com 120 milhões de habitantes tenha uma seleção que dependa de um único jogador".

E continuou: "Meu dever é trabalhar com os jogadores dedicados que estão presentes, para formar uma base sólida para a seleção do Egito".

E apontou: "Tento escolher bem minhas palavras. Eu falo porque minha intenção é boa, mas algumas palavras são interpretadas de forma equivocada".

Sobre o jogo contra Angola, explicou: "Os jogadores não estavam suficientemente preparados, especialmente com o início do Campeonato Egípcio, mas nosso desempenho não foi ruim".

E completou: "A partida contra o Sudão do Sul foi difícil, e os fatores do gramado e do clima nos afetaram, mas mostramos nossa força e dominamos o jogo, e a vitória reflete o nosso trabalho".

E encerrou suas declarações: "Sempre respeito as críticas, e estou acostumado com as pressões, mas não respondo a ninguém, e devemos dar o máximo esforço para alegrar todo o povo egípcio".















