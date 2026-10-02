A partida amistosa entre Argentina e Burkina Faso, marcada para este sábado, entrou em fase de incerteza, após um atraso inesperado na chegada da seleção africana a Buenos Aires.

A delegação de Burkina Faso deveria ter chegado à capital argentina no dia 30 de setembro, mas permanecia presa em Casablanca até as três da tarde desta sexta-feira, em meio à incerteza sobre o horário de sua decolagem.

Em comunicado oficial, a Federação de Burkina Faso atribuiu o motivo ao "cancelamento repentino do voo programado por parte da companhia aérea", o que a obrigou a reorganizar o cronograma de viagem. No entanto, fontes coincidentes revelaram que a crise vai além do problema logístico.









As verdadeiras razões se resumem a dois pontos, segundo o jornal argentino "Olé":

Primeiro: recusa do voo comercial. Os jogadores se recusam a viajar em um voo comercial longo e cansativo, como aconteceu com a seleção do Benin, e insistem em garantir um avião fretado particular, nos moldes do que a Mauritânia fez em março passado.

Segundo: reivindicação de uma premiação financeira. Fontes do continente africano revelaram que o acordo assinado com a empresa organizadora inclui apenas os custos de viagem e hospedagem, sem qualquer premiação para disputar a partida contra o campeão do mundo, algo que os jogadores agora pedem como compensação adicional.

Diante dessa situação, o governo de Burkina Faso interveio diretamente, e a federação afirmou que a ministra do Esporte, Annick Ouattara, o presidente da federação, Omar Souadougou, e o embaixador do país no Marrocos, Mamadou Coulibaly, participam pessoalmente da busca por uma solução.

Por outro lado, a Federação Argentina acompanha o caso de perto e espera a chegada da seleção de Burkina Faso, 62ª colocada no ranking mundial, no início da tarde de sábado, para disputar a partida no horário marcado, com a delegação deixando Casablanca na noite de sexta-feira.







