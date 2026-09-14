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imago-sport-1081982145.jpgANP
Sydney Jordan

Traduzido por

A seleção da Holanda pode enfrentar um internacional de 111 partidas pela seleção, de volta, da Eredivisie na Liga das Nações

Eredivisie
Liga das Nações B
Países Baixos
Sérvia
D. Tadic

Dusan Tadic está aberto a um retorno à seleção sérvia, segundo informam vários veículos da imprensa da Sérvia.

O atacante de 37 anos decidiu, após a Eurocopa de 2024, não se colocar mais à disposição da seleção de seu país.

Ele colocou um ponto final em sua carreira internacional depois de ter vestido a camisa da seleção em 111 ocasiões.

No entanto, esse ponto final não parece ser definitivo, pois tudo indica que Tadic quer voltar a defender a equipe do técnico Veljko Paunovic.

De acordo com a imprensa sérvia, Ranko Stojic, chefe do departamento esportivo da federação sérvia, conversou com Tadic nos últimos dias.

Essas conversas levaram o atacante do NEC a querer fazer seu retorno pelos Orlovi.

Segundo relatos, a expectativa é de que Tadic seja convocado para os jogos da Liga das Nações contra Grécia (24 de setembro), Holanda (27 de setembro e 4 de outubro) e Alemanha (1º de outubro).

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